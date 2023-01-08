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【萬千星輝頒獎典禮2022】A0女神零的突破　郭柏妍首提名獲飛躍進步女藝員

娛樂 20:54 2023/01/08

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TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》今日（1月8日）舉行，在「飛躍進步女藝員」獎項，最終由首次提名便獲獎的大熱門郭柏妍（Rosita）奪得，而且，今年只是其入行第三年，認真厲害！

2020年奪得港姐季軍入行的郭柏妍，參選時憑甜美樣子被封為「港版周子瑜」，已成傳媒焦點。

【下流上車族】郭柏妍自揭最初不獲選演車芊芊　Rosita難忘在殯儀館練習女僕舞

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憑「車芊芊」人氣急升

直至卸任後，她的工作不絕，一劇接一劇，早前在台慶劇《下流上車族》更擔任重戲份一角，演「車芊芊」而人氣急升，成功入屋。

除了《下流上車族》 外，她在《青春不要臉》﹑《雙生陌生人》及《白色強人II》已深受觀眾注目，甚有觀眾緣，現時更成為公司上位小花之一。

郭柏妍和吳偉豪分別奪得女飛躍和男飛躍。（陳詠琪 攝）

努力裝備自己 有潛質的演員

Rosita早前接受TOPick專訪時提到她入行後已獲得參與公司不少重頭劇，她自言很幸運，故會好好把握每一個機會，亦努力裝備自己：「因為之前沒有經驗，不用拍攝的時候，我都會做多些功課， 亦會看不同電影幫補知識， 有時我還會上演技班 ，我覺得上演技班可以看到別人怎樣演，老師又可看到你自己未發挖的東西。」

雖然Rosita入行時間雖短，惟她已深明當演員毫不簡單，並希望從角色中成長，盼在未來日子可以有大家喜歡的角色和出色的作品。

如今她首次提名便獲得獎項，可見她絕對是有潛質的演員。

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記者：游艾維﹑陳曉柔

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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