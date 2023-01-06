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林海峰海港城開《99個UNCLE自畫像》展覽　限量CD+Tee+掛牆裱畫發售

休閒消費 16:29 2023/01/06

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林海峰於海港城舉行《99個UNCLE自畫像 林海峰》展覽。（圖片本報攝影組）

創作人林海峰既是電台節目主持人，同時又是歌手和創作人，原來他的最愛興趣更便是設計唱片封面，由即日起，他在海港城舉行名為《99個UNCLE自畫像 林海峰》展覽，加上現場有紀念品發售，身為Jan Lam和軟硬fans的朋友不容錯過。

這一次展覽絕對是滿足林海峰一己私慾的一次個人表現，展覽內容是99個表面一樣，其實每個都擁有不同獨立編號的林海峰手繪UNCLE自畫像CD專輯封面，連帶掛牆裱畫木框裝置及內藏林海峰全新廣東歌專輯UNCLE2023鐳射唱片。

展覽亦同時推出限量日本製獨立編號林海峰全新廣東話專輯UNCLE2023黑膠唱片以滿足懷舊的「UNCLE」「AUNTIE」樂迷，亦有日本製 Giemon X 30METHING藍染 UNCLE AUNTIE 圓領汗衫及久留米絣藍染 UNCLE AUNTIE 手提袋供大家收藏。

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此外，林海峰限量手繪UNCLE自畫像封面CD專輯連掛牆裱畫木框裝置，亦會於今日起接受現場預訂（每人限預訂1隻），限量日本製產品亦會於同日開始發售。而fans更要記得於1月29日，UNCLE林海峰將會現身美術館為99位幸運買家於畫作上留下親筆簽名，並拍照留念。

《99個UNCLE自畫像 林海峰》展覽

日期：即日至1月29日

時間：中午12時至下午8時

地點：「海港城美術館」(尖沙咀海港城海洋中心二階207號舖)

記者：何偉雄

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