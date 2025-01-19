萬千星輝頒獎典禮2024︱楊茜堯先拔頭籌封大灣區視后　阮浩棕獲飛躍進步男藝員激動揮淚【不斷更新】

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2024》

【萬千星輝頒獎典禮 / 提名名單 / 視帝 / 視后】TVB在《萬千星輝頒獎典禮2024》於今晚（1月19日）舉行。

將頒發最佳劇集、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳綜藝節目、最佳資訊及專題節目、最佳男主持、最佳女主持等，另有4個粵港澳大灣區獎項及4個馬來西亞獎項。

萬千星輝頒獎典禮2024懶人包︱萬千星輝完整提名名單 入圍視帝/視后/最佳劇集一覽

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【21:23】最佳男配角：《反黑英雄》林景程

【21:07】最佳女配角：《反黑英雄》傅嘉莉

【21:00】最佳衣著男藝人獎：陳豪、最佳衣著女藝人獎：王敏奕

【20:51】飛躍進步女藝員：陳曉華

【20:46】飛躍進步男藝員：阮浩棕

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【20:33】大灣區最喜愛TVB女主角：《黑色月光》楊茜堯。

【20:29】大灣區最喜愛TVB男主角：《飛常日誌》馬國明。

【20:23】大灣區最喜愛TVB劇集：鍾澍佳、謝穎總監製《黑色月光》。

【20:19】大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目：陳貝兒主持《無窮之路4-一帶一路》。

【20:05】 大會司儀陳懿德開場。

萬千星輝頒獎典禮2024紅地氈︱麥美恩即場騷戒指 Mayanne預告許文軒得獎有重要事宣布

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