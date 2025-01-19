  • 17°C
香港時間：2025119日 (日) 23:48

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

萬千星輝頒獎典禮2024︱龔嘉欣首封視后　張振朗成雙料視帝【不斷更新】

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 8 分鐘前

最後更新： 5 分鐘前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

《萬千星輝頒獎典禮2024》

【萬千星輝頒獎典禮 / 提名名單 / 視帝 / 視后】TVB在《萬千星輝頒獎典禮2024》於今晚（1月19日）舉行。

將頒發最佳劇集、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳綜藝節目、最佳資訊及專題節目、最佳男主持、最佳女主持等，另有4個粵港澳大灣區獎項及4個馬來西亞獎項。

萬千星輝頒獎典禮2024懶人包︱萬千星輝完整提名名單　入圍視帝/視后/最佳劇集一覽

張振朗憑《反黑英雄》成雙料視帝。

【23:35】最佳女主角：《企業強人》龔嘉欣。

【23:22】最佳男主角：《反黑英雄》張振朗，在今晚他已獲大馬視帝，即成雙料視帝。

【23:05】曾志偉頒萬千光輝演藝大獎予鍾志光。

點擊圖片放大
+2

【22:56】最佳女主持：陳貝兒

【22:53】最佳男主持：區永權

【22:47】最佳女新人：陳懿德

【22:41】最佳男新人：張馳豪

林嘉華與韓毓霞現身《萬千星輝頒獎典禮2024》，負責頒專業精神獎予「TVB體育組」。

【22:23】林嘉華及韓毓霞頒發專業精神獎予「TVB體育組」。

22:20】最佳資訊及專題節目：《東張西望》

22:15】最佳綜藝節目：《中年好聲音2》

點擊圖片放大

【22:04】馬來西亞最喜愛TVB女主角：《企業強人》張曦雯

【21:59】馬來西亞最喜愛TVB男主角：《反黑英雄》張振朗

【21:15】 馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目：《獎門人》

【21:45】馬來西亞最喜愛TVB劇集：監製羅永賢《企業強人》

【21:35】 最佳電視歌曲：姚焯菲主演《愛·回家》主題曲《這個家》。

點擊圖片放大
+4
+3

【21:23】最佳男配角：《反黑英雄》林景程

【21:07】最佳女配角：《反黑英雄》傅嘉莉

【21:00】最佳衣著男藝人獎：陳豪、最佳衣著女藝人獎：王敏奕

【20:51】飛躍進步女藝員：陳曉華

【20:46】飛躍進步男藝員：阮浩棕

點擊圖片放大
+3
+2

【20:33】大灣區最喜愛TVB女主角：《黑色月光》楊茜堯

【20:29】大灣區最喜愛TVB男主角：《飛常日誌》馬國明

【20:23】大灣區最喜愛TVB劇集：鍾澍佳、謝穎總監製《黑色月光》。

【20:19】大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目：陳貝兒主持《無窮之路4-一帶一路》。

【20:05】 大會司儀陳懿德開場。

萬千星輝頒獎典禮2024紅地氈︱麥美恩即場騷戒指　Mayanne預告許文軒得獎有重要事宣布

點擊圖片放大
+8
+7

 

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
歌星媽媽︱曹敏寶1原因安排子女讀英基　否認少奶奶唔憂做：老公唔係非常富裕！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

萬千星輝頒獎典禮2024懶人包︱萬千星輝完整提名名單　入圍視帝/視后/最佳劇集一覽
今日 18:08
萬千星輝頒獎典禮2024懶人包︱萬千星輝完整提名名單　入圍視帝/視后/最佳劇集一覽
萬千星輝頒獎典禮2024紅地氈︱麥美恩即場騷戒指　Mayanne預告許文軒得獎有重要事宣布
今日 18:42
萬千星輝頒獎典禮2024紅地氈︱麥美恩即場騷戒指　Mayanne預告許文軒得獎有重要事宣布
萬千星輝頒獎典禮2024視后提名名單︱最佳女主角十強　楊茜堯林夏薇由劇內鬥到劇外
06:30 2025/01/18
萬千星輝頒獎典禮2024視后提名名單︱最佳女主角十強　楊茜堯林夏薇由劇內鬥到劇外
萬千星輝頒獎典禮2024視帝提名名單︱最佳男主角十強　大熱羅子溢鬥陳豪張振朗
今日 11:11
萬千星輝頒獎典禮2024視帝提名名單︱最佳男主角十強　大熱羅子溢鬥陳豪張振朗
萬千星輝頒獎典禮2024頒獎嘉賓︱陳妙瑛向海嵐相隔23年再齊現熒光幕　「最佳熒幕情侶」邵美琪溫兆倫友情不變
15:47 2025/01/18
萬千星輝頒獎典禮2024頒獎嘉賓︱陳妙瑛向海嵐相隔23年再齊現熒光幕　「最佳熒幕情侶」邵美琪溫兆倫友情不變

你可能感興趣

萬千星輝頒獎典禮2024懶人包︱萬千星輝完整提名名單　入圍視帝/視后/最佳劇集一覽
今日 18:08
萬千星輝頒獎典禮2024懶人包︱萬千星輝完整提名名單　入圍視帝/視后/最佳劇集一覽
萬千星輝頒獎典禮2024紅地氈︱麥美恩即場騷戒指　Mayanne預告許文軒得獎有重要事宣布
今日 18:42
萬千星輝頒獎典禮2024紅地氈︱麥美恩即場騷戒指　Mayanne預告許文軒得獎有重要事宣布
萬千星輝頒獎典禮2024視后提名名單︱最佳女主角十強　楊茜堯林夏薇由劇內鬥到劇外
06:30 2025/01/18
萬千星輝頒獎典禮2024視后提名名單︱最佳女主角十強　楊茜堯林夏薇由劇內鬥到劇外
楊怡 馬國明 陳曉華 阮浩棕 萬千星輝頒獎典禮 娛樂人物職業 演員 電視劇 網絡熱話 監製

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

現金津貼｜現金津貼試行計劃延長至6月　一文睇清津貼金額/申請資格/方法程序
現金津貼｜現金津貼試行計劃延長至6月　一文睇清津貼金額/申請資格/方法程序
急症室最長等候時間（01月19日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月19日 時間16:05）
深圳美食推介2025｜深圳13大「天花板」餐廳地鐵沿線超方便　試勻火鍋/燒烤/日韓/西式美食
深圳美食推介2025｜深圳13大「天花板」餐廳地鐵沿線超方便　試勻火鍋/燒烤/日韓/西式美食