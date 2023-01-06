【國民教育】幼稚園須每年自設中華文化活動及展示成果　每校最多獲5至8萬一筆過津貼

▲ 教育局今（6日）透過通函公布「推廣中華文化及藝術津貼」詳情。（資料圖片）

今屆政府首份施政報告公布多項「加強國民教育」績效指標（KPI），包括由本學年起，所有受資助幼稚園，均須每年舉辦至少1項與中華文化有關的校本活動，政府亦將提供6,000萬元一筆過撥款支持。教育局公布，各校最多可申5萬或8萬元津貼，活動必須由學校自行設計，不得「外判」，「參考例子」包括舉辦欣賞中國傳統習俗的活動，或提供中國名人故事書等；不論學校有否申請津貼，均須每學年在校網公開展示活動成果。

活動設計、擬備指引等工作 一律不得「外判」

教育局今日（6日）發通函，公布施政報告向參加幼稚園教育計劃幼稚園加強支援措施詳情。其中「推廣中華文化及藝術津貼」，為參加計劃的幼稚園提供一筆過撥款，協助幼稚園舉辦校本活動，幫助兒童認識和欣賞中華文化及藝術，培養國民身分認同。

每校可按學生人數，最多獲發津貼5萬元（取錄66人或以下合資格半日制學生）或8萬元（取錄67名或以上合資格半日制學生），並可在2022/23至2024/25學年運用津貼。而辦學團體或營辦機構，可擔當協調和統籌角色，例如協助屬下幼稚園合力設計校本學習活動，及製作所需材料。

該項津貼設多項使用限制，局方指，「由於有關活動及資源套的設計原則上是日常教學的一部分，須建基於教師對學童的了解、幼稚園教育的理念、兒童的發展需要等」，故幼稚園不得將學習活動設計、教材設計、擬備指引、進行示範等工作「外判」予外間機構；但在教師完成設計、指引、示範等工作後，若有關資源套需要大量製作分派給學生，則可購買外間服務。津貼亦不可用於採購電子設備或購買與電子產品或電子學習有關的服務，或用於聘請員工。

教育局倡買中國名人故事書 欣賞中國傳統習俗等

局方提醒幼稚園應持守兒童為本原則設計學習活動，並列出多項參考活動參考例子：

擬訂校本主題，設計及組織學習活動，幫助兒童持續探索、欣賞中國不同的傳統習俗、藝術和建築等

在不同主題中滲入認識中國文化元素，因應學習內容購買活動或遊戲所需的資源，例如傳統樂器、玩意和服飾

製作材料包／資源套，讓兒童製作或設計傳統手工藝，如剪紙、面譜，並作展示和分享

安排參觀博物館或觀賞文藝表演，並設計之前的準備活動或之後的延伸活動，幫助兒童認識中國文化

配合主題或閱讀計劃提供圖書，鼓勵兒童與家長閱讀有關傳統美德、寓言、中國名人故事等

局方要求，在相關學年完結前，所有參加計劃的幼稚園，須在學校網頁展示該學年中華文化校本學習活動的設計及成果，包括活動簡介和兒童作品及／或活動的照片、影音，目的是「以便業界分享及借鑒良好經驗，促進專業交流，並讓持份者了解兒童在校的學習概況」。通函列明，如幼稚園不申請是項津貼，亦須在校網展示每學年設計及成果，「以營造專業交流氛圍，收業界共同推廣中華文化之效」。

遷校津貼加碼1倍至300萬 智慧校園津貼申請上限8萬

該通函亦列出其他津貼詳情，包括用作改善幼稚園校舍通風狀況的「幼稚園校舍通風改善津貼」（「健康校園」津貼），每校津貼額上限為4萬元；目的為提升學校行政效率的「智慧幼稚園」津貼，每校津貼上限則是8萬元。

此外，教育局亦公布，2020/21學年試行的「搬遷津貼」，金額原為 150萬元，現將2022/23學年津貼加碼1倍至300萬元，並將有關津貼延長至2023/24學年，以進一步鼓勵更多幼稚園申請遷往政府擁有的幼稚園校舍。

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記者：馮琪雅