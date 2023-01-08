【萬千星輝頒獎典禮2022】蔣家旻憑「反骨琪」奪最佳女配角　Angel：明白到堅持嘅可貴

蔣家旻（Angel）憑《美麗戰場》「反骨琪」鍾家琪一角，奪得今屆萬千星輝頒獎典禮的最佳女配角獎，是她續2020年獲飛躍進步女藝員後，再在萬千星輝頒獎典禮獲獎。

蔣家旻奪女配

在余安安、葉童手上奪獎的蔣家旻在台上發表感言，入行15年的Angel憑奸角奪獎。

蔣家旻說：「Thank you！多謝大家！首先多謝公司、高層，多謝你哋畀我拍《美麗戰場》呢套戲，好想多謝珍姐，畀我拍《愛‧回家》令我深入民心，又幫我改變形象。多謝葉念琛創造咗反骨琪畀我，令我再有一個代作角色，多謝《美麗戰場》的每位演員，因為一個人係演唔到一套戲。」

她續說：「好多人以為我行得比人慢，但我喺演藝班嘅師兄師姐中睇到，佢哋令我明白到堅持嘅可貴。」她稱會繼續帶著對演戲的熱誠做好自己。

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擺脫鄰家女孩形象

現年33歲的蔣家旻在2006年名參加TVB演藝新晉推廣計劃「TVbeople」，並最終成功入選獲TVB演藝合約，之後她也加入第22期TVB電視藝員訓練班。

在2011年於劇集《天與地》演佘詩曼少年版「葉梓恩」而較為觀眾留此，在2012年在處境劇《愛·回家》演馬子妮成功入屋，可是同時也因為形象太深入民心，之後一段時間揮不掉鄰家女孩形象。

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到2020年終於憑《反黑路人甲》水姐一角，成功擺脫乖乖女形象，同時該年獲得萬千星輝「飛躍進步女藝員」獎。

此外，在2020年、2021年分別憑《反黑路人甲》、《換命真相》提名萬千星輝「最佳女配角」獎，可惜都空手而回，到今次終於憑《美麗戰場》「反骨琪」鍾家琪奪獎。

記者：游艾維、陳曉柔

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