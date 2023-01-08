▲ 27歲已達財務自由 葉子寄語投資要學會等待良機：「肯等有機會嬴」

投資路上崎嶇不平，許多人幾次失敗便敗走股壇，然而獨立股評人葉子晴（下稱葉子）屢敗屢戰，歷經投資起伏終研究出投資心法。中學時期葉子已決然踏上投資之路，受到理財書藉《窮爸爸富爸爸》啟發，加上熱愛遊玩紙版棋類遊戲「現金流」，發現創造被動收入能實現時間自由，更有望過上財務自由的生活，因此他心生一橫趁年輕放膽一試，開展投資之路。

從紮鐵工作練就高EQ抗壓能力 從失敗經驗悟出投資哲學



在順利考入香港大學物理系後，他訂立清晰目標──儲備資本額。他一邊廂努力讀書，另一邊廂擔任兼職工作，當時渴才如市的地盤工作不足一個月已有2.2萬元薪金，高薪利誘下他毅然投身紮鐵工作，空閒時亦打着7份補習，辛勤社畜工作兩年練就一身好手藝與高抗壓能力，亦儲到第一筆入市資金。當時潮流興炒國策股－康達環保(06136)，然而做足資料搜集孤注一擲，還是錯判入市時機而輸錢離場，但小小挫敗沒有打垮葉子的鬥志，他報讀各類投資班學習，了解市場運作與揣摩大戶心理，更每天專研上市規範，認識大公司架構與市場操作，幾年跌撞般的投資過程付了50萬學費，才成就今日熟習金融市場的玩法，開創自家的投資哲學，活用市場心理學，逆向思維以大戶角度切入，從而洞悉大戶下一步的棋。

▲ 葉子晴（葉子）從紮鐵工作苦練抗壓能力，以高EQ面對投資路上的挫折，終成今日獨立股評人。

從大戶心理逆向思考 大市財記洞察潛質細價股



過往葉子在2022年7月底曾成功預測大戶操作走向，預言騰訊由300元跌至220元價位見底，10月底應驗。擅長中細價股分析的葉子認為財記不只反映市場走勢，反映大價股表現，套用細價股亦可，例如FB（大價股）跨境電子商務發展有顯著上升，連帶速遞業務為主的圓通國際（細價股）受惠上升幾倍，旗下有一學生曾以1萬本金輕鬆賺超過2倍回報，更有學生1個月由幾萬本金贏至30萬，因此葉子寄語投資者不應過份心急或當Action Buyer，最重要是學會等待出手的機會。

▲ 他希望開班授徒，教授更多投資新手揀選倍升股，不用再白交冤枉學費。

達成財務自由的關鍵：肯等有機會嬴



現時27歲的葉子已達成財務自由，一個月只需花15分鐘「做功課」，便盯準向好的、必賺幾倍的股票，「肯等，你就嬴」，股市有時靠買完坐等幾日都可賺到錢，切忌心急下注。作為90後全職股票投資者，亦是自由才富商學院導師之一，他在個人社交媒體平台「葉子投資教室」分享大市分析及開設課堂教授揀選倍升股，以簡易易明的知識教授揀股三部曲、拆解市場大戶財技面、市況預測及大戶思維教學等。

▲ 他寄語投資者不應過份心急或當Action Buyer，最重要是學會等待出手的機會。

(特約)