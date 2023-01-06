【家庭理財】新一年精明訂立財政計劃　2023年家庭網上保險理財攻略

▲ 專家分享2023年家庭網上保險理財攻略。（iStock圖片）

過去一年，大家都探索了不同的保障小貼士。尤其跟Kelvin（富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅）探討孩子如何學習精明儲蓄理財，到疫下迎接小生命再出走看世界，當中都離不開按個人及家庭的需要去揀選適合的產品，讓自己和家人得到全面的保障。

2023年已來臨，考慮到過去和今年的環境轉變，家長除了在個人事業上可能遇上調遷或轉工等變動，孩子亦會隨年月踏入不同的成長階段，保障需要亦會隨之而有所不同。因此，我們準備分享2023年家庭網上保險理財攻略，協助爸媽進一步了解家庭保障狀況，輕鬆訂立新一年計劃！

兩招活用人工智能數據

保險產品種類繁多，有人壽、醫療、危疾、意外保障等等，家長未必能全面了解自身或家庭的保障需要及合適計劃。隨著近年人工智能在金融科技的普及，不妨借助網上保險平台的人工智能技術，輕鬆便捷找尋保障需要。

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第一招︰尋找潛在的家庭保障缺口

家長可以因應自己及家庭狀況，包括性別、年齡、吸煙習慣、職業、收入、婚姻狀況等，回答數條簡單問題，就可以利用人工智能服務得知背景相近的個人保障選擇，從而幫助了解適合自己及家人的保險產品，例如人壽、醫療、危疾、意外保障等，有助評估潛在的家庭保障缺口。整個過程快至60秒完成，簡單快捷。

另外，由於人工智能服務是以真實保險客戶的大數據為基礎作分析，相比起網上討論區、網站等一般常用搜尋渠道上找到的資訊更準確可靠，提供更個人化的資訊作為參考。

第二招︰訂立穩健家庭保險保障

作為家長，做決定之前往往先考慮到整體家庭需要。買樓上車、迎接新成員、孩子升學等都是常見的理財煩惱。踏入人生不同的階段自然需要不同程度的保障自己和守護家人。然而，日常及教育開支種類繁多，隨時一闊三大。通過人工智能數據和服務，輕鬆了解保險產品的保障額中位數，有助家長評估及購買最切合家人需要的保障。

總括而言，家長為家庭規劃保障時，不論是以儲蓄或是建立安全網為目標，都不妨活用人工智能服務，進一步了解背景相近的人所選之保障需要，尋找最貼合自身的保險方案，做好準備迎接新一年。

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讀者不應將本文章內容視作建議。讀者應根據自己在本文章包含之任何產品或服務的需要，尋求適當之專業保險意見。上述資料僅供參考，不應被視為提供或銷售招攬產品或服務，並不屬及不應被視作為專業保險建議。富衛及其聯繫公司或各自的董事或僱員並不就資料的準確性、完整性或是適合任何特定用途，作出任何明示或默示的說明、陳述或保證。不同保險公司的產品可能存在差異，投保前須了解清楚、分析和比較從而找出合適的保險產品。

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