【兩地通關】深圳市陸路口岸赴港預約系統今啟用　一文看清系統操作指引

▲ 深圳市陸路口岸赴港預約系統今啟用，一文看清系統操作指引。（資料圖片）

「深圳市陸路口岸赴港預約系統」今日（6日）啟用，內地居民可過系統，預約經福田、深圳灣、文錦路及港珠澳大橋口岸赴港。

內地居民須攜帶前往目的地需要的有效證件，如港澳居民來往內地通行證（回鄉證）、港澳通行證、護照或其他旅行證件。

陸路口岸赴港預約系統操作指引：

而非香港居民前往口岸通關前，須提前使用本人通關證件號碼完成網上預約，並取得有效的通關預約確認單。每日系統開放預約時間為6時至24時。使用者註冊登錄系統後，可預約7日內（含當天）名額。

除香港居民外的所有旅客需先行預約才能過關，並按所預約的口岸及時間段通關。出境人員須持48小時內核酸檢測陰性結果方可出境，核酸檢測結果包含紙質或電子憑證。

赴港人士須提前通過微信小程式「海關旅客指尖服務」進行健康申報，將核酸檢測結果填入海關的出/入境健康申明卡。

抵達口岸後，赴港人士亦要配合口岸工作人員驗核預約確認單、48小時核酸檢測陰性證明、通行證件等，按流程辦理出境相關手續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津