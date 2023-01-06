【兩地通關】深圳市陸路口岸赴港預約系統今啟用 一文看清系統操作指引
社會 17:38 2023/01/06
「深圳市陸路口岸赴港預約系統」今日（6日）啟用，內地居民可過系統，預約經福田、深圳灣、文錦路及港珠澳大橋口岸赴港。
內地居民須攜帶前往目的地需要的有效證件，如港澳居民來往內地通行證（回鄉證）、港澳通行證、護照或其他旅行證件。
陸路口岸赴港預約系統操作指引：
- 1. 用戶通過掃描二維碼或訪問【網址】進入系統登錄頁面。
- 2. 如已注冊過賬號，則通過已註冊的手機號碼、圖形驗證碼和手機驗證碼進行登錄，如首次使用該系統，則在登錄頁面下方點擊「註冊」按鈕按要求完成註冊，然後進行個人信息填報。
- 3. 若有同行人，需在進行預約前添加同行人信息。一個賬戶最多添加4個同行人，超出人單獨註冊賬號進行預約，同行人須在進行預約名額之前添加且須與主申請人一同通關。用戶預約成功後不允許修改同行人信息。
- 4. 用戶信息填報完成且通過審核後，可從「個人中心＞我要預約」選擇口岸、日期進行預約操作。可提前申請7日內（含當天）的預約，系統開放預約時間為每日6時至24時。
- 5. 預約成功後，用戶可在預約通關日期當天點擊「個人中心＞預約確認單」，持有效「預約確認單」按所預約口岸通關。
而非香港居民前往口岸通關前，須提前使用本人通關證件號碼完成網上預約，並取得有效的通關預約確認單。每日系統開放預約時間為6時至24時。使用者註冊登錄系統後，可預約7日內（含當天）名額。
除香港居民外的所有旅客需先行預約才能過關，並按所預約的口岸及時間段通關。出境人員須持48小時內核酸檢測陰性結果方可出境，核酸檢測結果包含紙質或電子憑證。
赴港人士須提前通過微信小程式「海關旅客指尖服務」進行健康申報，將核酸檢測結果填入海關的出/入境健康申明卡。
抵達口岸後，赴港人士亦要配合口岸工作人員驗核預約確認單、48小時核酸檢測陰性證明、通行證件等，按流程辦理出境相關手續。
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記者：黃穎津