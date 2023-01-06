【立法會】事務委員會席位分配結果出爐　3議員入6會、林順潮僅入1個敬陪末席

▲ 林順潮僅加入衞生事務委員會。(林順潮fb圖片)

立法會各板塊議員早前為事務委員會席位合組名單，今個會期事務委員會席位分配結果今出爐，其中，「G19」謝偉銓、工聯會陸頌雄和鄧家彪加入6個委員會，達上限；選委界林順潮則僅加入1個委員會。

立法會秘書處今日公布，今個會期事務委員會席位分配結果，「G19」謝偉銓、工聯會陸頌雄和鄧家彪入最多委員會，達6個委員會。3人均是來自同一名單，即由「G19」、工聯會和勞聯組成最多人的27人名單。

另有9人同時出任5個委員會委員，包括經民聯盧偉國、自由黨邵家輝、「新丁」新民黨何敬康、選委界梁毓偉等。而沒有加入任何名單的實政圓桌田北辰和新思維狄志遠則分別加入了5和3個委員會。

林順潮則敬陪末席，僅加入衞生事務委員會，翻查資料，他在去年則加入了4個委員會。而選委界朱國強、醫療衞生界林哲玄、地產及建造界龍漢標和「新丁」黃錦輝亦只加入2個委員會。

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責任編輯：區綽彥