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楊焉受傷︱「浸大E神」Carol做引體上升撻落地　楊焉兩節頸椎移位淚訴：愚蠢決定影響一生　

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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楊焉流淚憶意外事件。

【浸大咪神 / 楊焉 / 楊梓瑤】曾當藝人的宅男女神「浸大E神」楊焉（Carol，前名楊梓瑤）早已淡出娛樂圈，現年36歲的楊焉已為人母，並轉職當瑜伽導師，同時也開了個人YouTube頻道

可是在日前，Carol卻帶著頸箍在她的網上頻道發片，講述自己近日發生意外。她講述，早前在中環某餐廳與朋友吃飯，可是因飲了幾杯乘酒興起做pull up（引體上升）challenge。

雖然Carol一向有做運動，可是當做Kipping movement（擺盪式引體上升）時不慎跌手，更不幸的是pull up bar後為水吧，於是當Carol跌倒時，頭部撞到水吧，然後背脊直撻落地。

當時她丈夫即走到她身旁，但Carol覺得痛更一時不能說話，直至可以開口時，表示感頭暈並想嘔，而餐廳職員即Call白車送她入院。

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楊焉受傷︱頸椎移位幸沒碎骨

Carol在急症室等了5小時，醫生安排她照X光和CT scan（電腦斷層掃描）後即時入院。醫生指，因為她的頸椎第四與第五節移位，中間有撕裂情況，須即時做一個大手術，否則或影響將來行路。

她邊哭邊憶述﹕「不幸中之大幸是，那兩節骨沒有碎，如果去回正位是可以自行康復」。

不過，Carol堅持不做手術，直至第3日出院前再照X光，幸好頸椎第四與第五節已返回正位，稱：「未有有可一至兩個月需要戴頸箍、每一至兩星期覆診。

她無奈稱，當朋友慰問發生何事時，都說不出，表示：「因為我很dumb（愚蠢）地做一個很差的決定，影響一生」。

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楊焉受傷︱盼大眾引以為鑑

她指，日後有機會不能再做某些動作或運動，稱：「但頸椎可以返回正位真係要劏雞還神」，更坦言：「如果嗰日條頸直接撞落水吧，依家就同大家講唔到嘢」，並表示分享此次經歷，是希望大家引以為鑑。

最後，Carol相信自己會康復，豁達笑言：「可能就係需要咁樣的經歷，先可以令咁大膽嘅我收斂一下。」

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