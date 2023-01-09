【不離不棄】患癌太太術後成植物人 丈夫傾盡積蓄24小時照顧終等到奇蹟

▲ 悉心照顧終於等來奇跡。

「不離不棄」是夫妻間一生一世的承諾。內地一名男子陪伴患癌的妻子渡過了6年艱辛的時光，妻子更因手術昏迷了半年，男子仍舊不離不棄每天到醫院照顧，更在其床前「跳舞、唱歌」以求能喚醒愛妻。皇天不負有心人，植物人妻子最終醒來，妻子恢復說話能力後吐出了4個字「謝謝老公」，兩人真摰的愛情感動無數網友！

綜合內地媒體報道，該名男子名鄧有採，妻子名葉美迪，現育有一名一歲多的女兒，一家住在廣西賀州。在2016年的時候，兩人相識於一個親友的婚宴上，經商的鄧有採因應酬而時常熬夜，葉美迪對其噓寒問暖而令鄧有採十分感動，最終發展成情侶關係。

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2017年，葉美迪去廣州看病時被醫生診斷得了「膠質瘤」，是一種常見及具侵襲性的腦癌，生命進入倒數。這個消息並沒有嚇怕鄧有採，反而更堅定了他對葉美迪的愛，

我就想陪她走完她在世界上最後的時間。

隨後的兩、三年，鄧有採陪著葉美迪到處求醫。在葉美迪病情相對穩定時，鄧有採更萌生了結婚的念頭，

我知道我老婆時間不太多，我必須要娶她，讓她感受到即使生病了也可以被愛。

婚後兩口子更誕下了一名女兒。

可惜，在2022年中的時候，葉美迪的病情突然嚴重起來。當時身在深圳的葉美迪前後做了兩次手術，在深切治療部（ICU）前後住了20多天。鄧有採花光積蓄為妻子醫病，但長遠又高昂的醫療費令他吃不消，最終只好帶著葉美迪回廣西的老家。

鄧有採憶述當時叫了所有親戚朋友來見妻子最後一面，當時一歲的女兒也給了媽媽一個吻。恰巧女兒「最後的吻」在網絡上引起大量的關注並且得到善心人的捐款，於是鄧有採用這些資金把妻子送去廣州醫院再做一次手術，

只要我能力還允許，我就會一直陪著她，不離不棄。

一字一句也展現出對妻子的愛。

鄧有採記得當時他是24小時守在醫院陪著術後的妻子，直到她脫離危險期，「我幾乎三個多月沒怎麼睡覺才把她守過來。」隨後，鄧有採把葉美迪帶回家中照顧。雖然妻子一直是植物人的狀態，但鄧有採每天在她床邊唱歌及跳舞，為的就是能喚醒她，

哪怕只有0.1%的機會我都會救她，只想讓她活久一點。

鄧有採對葉美迪矢志不渝的愛最終感動了上天，昏迷了半年的葉美迪終於蘇醒了，說的第一句話便是，

謝謝老公。

簡單的四個字，但卻得來不易。守得雲開的鄧有採表示現在只有兩個心願，「一是我老婆能夠健健康康的，二是我女兒能夠健康快樂地長大。」

網友看到視頻後紛紛大呼感動，留下大量的祝福及支持，「真的很感動，有一個這樣好的的老公，為你開心，你一定要加油，祝你早日康復加油。」、「祝你們一生幸福,白頭偕老」﹑「很感動，看了想流眼淚，這才是真正的結髮夫妻，不離不棄，祝福你們健康快樂」﹑「好感動 我對愛情還是有信心的」。

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責任編輯︰王明芳