【牙科服務】民建聯促全面檢討牙科政策　解決服務、人手不足問題

▲ 李慧琼(右）指，目前受公帑資助的牙科服務五花八門，本港牙醫人口比例偏低。（民建聯供圖）

民建聯今日發表《牙科服務發展藍圖暨公營牙科服務政策倡議書》，敦促政府盡快展開全面牙科政策檢討，釐定短中長期措施，解決目前牙科護理服務、人手嚴重不足的問題。

民建聯主席李慧琼指，目前本港公營醫療並沒有把牙科納入系統內，當局只透過宣傳教育向市民提供護牙知識，又指目前衞生署轄下牙科門診中心，只以照顧公務員及其家屬為首要，每月只開放約4,000個名額。

李慧琼續指，目前受公帑資助的牙科服務五花八門，本港牙醫人口比例偏低，每一萬名市民只有約3.7名牙醫，較其他國家及地區為少，她又指本港牙醫數目增長速度慢，但當局仍推算牙醫人手將於2040年達致飽和，形容是過分樂觀。

民建聯立法會議員陳恒鑌建議當局，短期內，可增設$2,000長者牙科專項醫療劵，讓他們可在本地或跨境使用，並放寬醫療累積上限至$10,000；簡化並增加非本地培訓牙醫來港執業許可試，加快牙醫人才補充；善用並增加衞生署轄下牙科治療師的編制及職能，讓他們可以在牙醫監督下為18歲或以上人士治療，以加強牙科「街症」服務能力。

中期方面，陳恒鑌建議，當局可考慮參考修訂《醫生註冊條例》的做法，另闢免試方式，引入海外培訓牙醫到本港公營醫療系統服務，包括設立特別註冊委員會制定認學府名單，讓於特定院校畢業的港人牙醫科畢業生免試來港執業，經5年在公營牙科實習後可獲特別註冊。有關免試註冊亦可考慮接受合資格的非本地培訓牙科專科醫生。

長遠而言，當局應把牙科醫療服務納入常規公營醫療系統，為廣大市民提供牙科護理的安全網，按實際需要為求診者訂定適當的醫療計劃。

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責任編輯：關景騰