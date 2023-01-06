陳喬恩患嚴重睡眠呼吸中止症 做手術喉嚨挖肉：兩周幾乎無法說話
現年43歲台灣藝人陳喬恩在今年3月31日與馬來西亞男友曾偉昌（Alan）結婚後，早前夫婦上節目《妻子的浪漫旅行》，期間陳喬恩被丈夫踢爆睡覺會打鼻鼾，更形容是「甜美般的睡臉，竟發出恐龍般的呼聲」。
Alan發現陳喬恩常常呼吸會停掉：「他就會像電影演的那樣，伸手探我還有沒有氣息，發現真停了很久⋯然後他就真的驚嚇了。」
節目播出後，有網民為她的身體擔心。而陳喬恩在今日（1月8日）在個人IG發長文，自揭患嚴重睡眠窒息症，並已做手術治療在喉嚨開刀挖肉，目前身體無礙。
患「睡眠呼吸中止症」
陳喬恩首先表示知道觀眾關心好，並揭自己患「睡眠呼吸中止症」：
節目播出後
許多觀眾關心著我睡覺打呼的問題
有些人覺得我十分大方
並不在乎原來美女也會打呼這件事情公諸於世（自己講）
有些人則是擔心我的健康問題
是這樣的，我打呼是因為我有嚴重的
「睡眠呼吸中止症」
她再指，其實於去年已做手術，更表示當深度睡眠時，每小時中止呼吸大概25次，每次長達50秒以上：
去年的時候我做了一個喉嚨的手術
因為醫師診斷我在深度睡眠的時候
喉嚨會塌陷 導致於我會呼吸不到空氣
所以就會呈現打呼的狀態
直到大腦把我叫醒
一個晚上一直會重複這樣的狀況
去醫院做深層腦電波的結果是
深度睡眠時 我一個小時會中止呼吸大概25次 每次會長達50秒以上
這是屬於嚴重的睡眠呼吸中止症的情況
手術後兩周幾乎不能說話
她坦白稱，多年來一直不知自己有此病：
說實在的我活了40幾年來
我從來都不知道自己有這種病
直到我先生發現～
照他的說法是：「甜美般的睡臉，竟發出恐龍般的呼聲（😀）
而且常常呼吸會停掉，他就會像電影演的那樣，伸手探我還有沒有氣息
發現真停了很久⋯
然後他就真的驚嚇了
醫師說我的情況其實是很少數的
因為睡眠呼吸中止症 通常很嚴重的
都是比較肥胖的男人
像我這種體型，還需要開刀的他也是很少遇到～
而陳喬恩後來做手術，兩個星期幾乎無法說話、1個月無法吃太固體食物
其實這個病不是什麼很嚴重的病
有些人聽到「呼吸中止」就會聯想到會不會睡眠時有危險
其實是當你睡眠呼吸不到空氣時，大腦就會把你叫醒，所以你的身體是無法完全進入真正的休息狀態的，這樣長久下去，對健康就會有影響～
治療的方法，就是開刀把喉嚨扁條線切掉、把睡眠時會塌陷的地方的肉拿掉，以後就不太會有呼吸中止，也不太會有打呼的情況了。
在喉嚨挖掉一塊肉讓我整整兩個禮拜幾乎無法說話，一個月無法吃太固體的食物，我也是活生生餓瘦的，仔細想想也是一舉兩得的事情（😃）
最後，她多謝丈夫：
現在我已經康復了，有很大的功勞是要謝謝我先生，要不是他被我恐龍般的詭異呼吸驚嚇到，我才知道原來自己有這種病，能夠提早治療。
新年莫名奇妙的分享了我的經歷
也是滿突然的，神來一筆啊
那就㊗️大家新年快樂
注意健康😉
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撰文 : TOPick柴犬出動