  • 20°C
香港時間 : 2023106日 (週五) 19:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

陳喬恩患嚴重睡眠呼吸中止症　做手術喉嚨挖肉：兩周幾乎無法說話

娛樂 18:16 2023/01/06

分享：

分享：

熱門 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

陳喬恩

現年43歲台灣藝人陳喬恩在今年3月31日與馬來西亞男友曾偉昌（Alan）結婚後，早前夫婦上節目《妻子的浪漫旅行》，期間陳喬恩被丈夫踢爆睡覺會打鼻鼾，更形容是「甜美般的睡臉，竟發出恐龍般的呼聲」。

Alan發現陳喬恩常常呼吸會停掉：「他就會像電影演的那樣，伸手探我還有沒有氣息，發現真停了很久⋯然後他就真的驚嚇了。」

節目播出後，有網民為她的身體擔心。而陳喬恩在今日（1月8日）在個人IG發長文，自揭患嚴重睡眠窒息症，並已做手術治療在喉嚨開刀挖肉，目前身體無礙。

陳喬恩與丈夫。

患「睡眠呼吸中止症」

陳喬恩首先表示知道觀眾關心好，並揭自己患「睡眠呼吸中止症」：

節目播出後
許多觀眾關心著我睡覺打呼的問題
有些人覺得我十分大方
並不在乎原來美女也會打呼這件事情公諸於世（自己講）
有些人則是擔心我的健康問題
是這樣的，我打呼是因為我有嚴重的
「睡眠呼吸中止症」

她再指，其實於去年已做手術，更表示當深度睡眠時，每小時中止呼吸大概25次，每次長達50秒以上：

去年的時候我做了一個喉嚨的手術
因為醫師診斷我在深度睡眠的時候
喉嚨會塌陷 導致於我會呼吸不到空氣
所以就會呈現打呼的狀態
直到大腦把我叫醒
一個晚上一直會重複這樣的狀況
去醫院做深層腦電波的結果是
深度睡眠時 我一個小時會中止呼吸大概25次 每次會長達50秒以上
這是屬於嚴重的睡眠呼吸中止症的情況

陳喬恩與丈夫。

手術後兩周幾乎不能說話

她坦白稱，多年來一直不知自己有此病：

說實在的我活了40幾年來
我從來都不知道自己有這種病
直到我先生發現～
照他的說法是：「甜美般的睡臉，竟發出恐龍般的呼聲（😀）
而且常常呼吸會停掉，他就會像電影演的那樣，伸手探我還有沒有氣息
發現真停了很久⋯
然後他就真的驚嚇了
醫師說我的情況其實是很少數的
因為睡眠呼吸中止症 通常很嚴重的
都是比較肥胖的男人
像我這種體型，還需要開刀的他也是很少遇到～

而陳喬恩後來做手術，兩個星期幾乎無法說話、1個月無法吃太固體食物

其實這個病不是什麼很嚴重的病
有些人聽到「呼吸中止」就會聯想到會不會睡眠時有危險
其實是當你睡眠呼吸不到空氣時，大腦就會把你叫醒，所以你的身體是無法完全進入真正的休息狀態的，這樣長久下去，對健康就會有影響～
治療的方法，就是開刀把喉嚨扁條線切掉、把睡眠時會塌陷的地方的肉拿掉，以後就不太會有呼吸中止，也不太會有打呼的情況了。

在喉嚨挖掉一塊肉讓我整整兩個禮拜幾乎無法說話，一個月無法吃太固體的食物，我也是活生生餓瘦的，仔細想想也是一舉兩得的事情（😃）

最後，她多謝丈夫：

現在我已經康復了，有很大的功勞是要謝謝我先生，要不是他被我恐龍般的詭異呼吸驚嚇到，我才知道原來自己有這種病，能夠提早治療。
新年莫名奇妙的分享了我的經歷
也是滿突然的，神來一筆啊
那就㊗️大家新年快樂
注意健康😉

最新影片推介：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【啦啦隊女神】林襄坦承與男友少親熱　尷尬解釋：有一種人面對女朋友會害羞【多圖】
18:00 2022/12/19
【啦啦隊女神】林襄坦承與男友少親熱　尷尬解釋：有一種人面對女朋友會害羞【多圖】
【裸照流出】辜莞允疑近百張私密照流出　19年偷拍女星出浴鬧上法庭【多圖】
19:34 2022/12/19
【裸照流出】辜莞允疑近百張私密照流出　19年偷拍女星出浴鬧上法庭【多圖】
【雞排妹結婚】鄭家純被質疑年收入24萬卻買豪宅　收入來源曝光惹逃稅風波
17:05 2022/11/07
【雞排妹結婚】鄭家純被質疑年收入24萬卻買豪宅　收入來源曝光惹逃稅風波
【雞排妹寫真】女神鄭家純善慈拍賣寫真戰衣　不甘被指P圖騷原相證冇「照騙」
16:36 2022/12/15
【雞排妹寫真】女神鄭家純善慈拍賣寫真戰衣　不甘被指P圖騷原相證冇「照騙」

你可能感興趣

【啦啦隊女神】林襄坦承與男友少親熱　尷尬解釋：有一種人面對女朋友會害羞【多圖】
18:00 2022/12/19
【啦啦隊女神】林襄坦承與男友少親熱　尷尬解釋：有一種人面對女朋友會害羞【多圖】
【裸照流出】辜莞允疑近百張私密照流出　19年偷拍女星出浴鬧上法庭【多圖】
19:34 2022/12/19
【裸照流出】辜莞允疑近百張私密照流出　19年偷拍女星出浴鬧上法庭【多圖】
【雞排妹結婚】鄭家純被質疑年收入24萬卻買豪宅　收入來源曝光惹逃稅風波
17:05 2022/11/07
【雞排妹結婚】鄭家純被質疑年收入24萬卻買豪宅　收入來源曝光惹逃稅風波
陳喬恩 綜藝節目 健康問題 演員 夫妻之道

最高瀏覽

【大劉千金】劉鑾雄記招暗斥呂麗君「唔係人」　女兒劉秀盈首發文留7個字繼續練舞
今日 11:26
【大劉千金】劉鑾雄記招暗斥呂麗君「唔係人」　女兒劉秀盈首發文留7個字繼續練舞
【新冠治療】檢測陽性可求診私家醫生　13間應診醫院及465名醫生名單
11:16 2023/01/05
【新冠治療】檢測陽性可求診私家醫生　13間應診醫院及465名醫生名單
【關係複雜】兒子帶單親媽媽女友見家長 爸爸崩潰：她孩子可能是我的
16:46 2023/01/05
【關係複雜】兒子帶單親媽媽女友見家長 爸爸崩潰：她孩子可能是我的