陳喬恩患嚴重睡眠呼吸中止症　做手術喉嚨挖肉：兩周幾乎無法說話

▲ 陳喬恩

現年43歲台灣藝人陳喬恩在今年3月31日與馬來西亞男友曾偉昌（Alan）結婚後，早前夫婦上節目《妻子的浪漫旅行》，期間陳喬恩被丈夫踢爆睡覺會打鼻鼾，更形容是「甜美般的睡臉，竟發出恐龍般的呼聲」。

Alan發現陳喬恩常常呼吸會停掉：「他就會像電影演的那樣，伸手探我還有沒有氣息，發現真停了很久⋯然後他就真的驚嚇了。」

節目播出後，有網民為她的身體擔心。而陳喬恩在今日（1月8日）在個人IG發長文，自揭患嚴重睡眠窒息症，並已做手術治療在喉嚨開刀挖肉，目前身體無礙。

▲ 陳喬恩與丈夫。

患「睡眠呼吸中止症」

陳喬恩首先表示知道觀眾關心好，並揭自己患「睡眠呼吸中止症」：

節目播出後

許多觀眾關心著我睡覺打呼的問題

有些人覺得我十分大方

並不在乎原來美女也會打呼這件事情公諸於世（自己講）

有些人則是擔心我的健康問題

是這樣的，我打呼是因為我有嚴重的

「睡眠呼吸中止症」

她再指，其實於去年已做手術，更表示當深度睡眠時，每小時中止呼吸大概25次，每次長達50秒以上：

去年的時候我做了一個喉嚨的手術

因為醫師診斷我在深度睡眠的時候

喉嚨會塌陷 導致於我會呼吸不到空氣

所以就會呈現打呼的狀態

直到大腦把我叫醒

一個晚上一直會重複這樣的狀況

去醫院做深層腦電波的結果是

深度睡眠時 我一個小時會中止呼吸大概25次 每次會長達50秒以上

這是屬於嚴重的睡眠呼吸中止症的情況

▲ 陳喬恩與丈夫。

手術後兩周幾乎不能說話

她坦白稱，多年來一直不知自己有此病：

說實在的我活了40幾年來

我從來都不知道自己有這種病

直到我先生發現～

照他的說法是：「甜美般的睡臉，竟發出恐龍般的呼聲（😀）

而且常常呼吸會停掉，他就會像電影演的那樣，伸手探我還有沒有氣息

發現真停了很久⋯

然後他就真的驚嚇了

醫師說我的情況其實是很少數的

因為睡眠呼吸中止症 通常很嚴重的

都是比較肥胖的男人

像我這種體型，還需要開刀的他也是很少遇到～

而陳喬恩後來做手術，兩個星期幾乎無法說話、1個月無法吃太固體食物

其實這個病不是什麼很嚴重的病

有些人聽到「呼吸中止」就會聯想到會不會睡眠時有危險

其實是當你睡眠呼吸不到空氣時，大腦就會把你叫醒，所以你的身體是無法完全進入真正的休息狀態的，這樣長久下去，對健康就會有影響～

治療的方法，就是開刀把喉嚨扁條線切掉、把睡眠時會塌陷的地方的肉拿掉，以後就不太會有呼吸中止，也不太會有打呼的情況了。 在喉嚨挖掉一塊肉讓我整整兩個禮拜幾乎無法說話，一個月無法吃太固體的食物，我也是活生生餓瘦的，仔細想想也是一舉兩得的事情（😃）

最後，她多謝丈夫：

現在我已經康復了，有很大的功勞是要謝謝我先生，要不是他被我恐龍般的詭異呼吸驚嚇到，我才知道原來自己有這種病，能夠提早治療。

新年莫名奇妙的分享了我的經歷

也是滿突然的，神來一筆啊

那就㊗️大家新年快樂

注意健康😉

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