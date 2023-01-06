關口開通真的很興奮？　梁熙首日即率黨友上東莞參觀創科設施

▲ 民建聯立法會議員梁熙。（梁熙Facebook相片）

「關口開通真的很興奮」？民建聯立法會議員梁熙，今日就在社交網站發帖文，自言與不少街坊一樣，對周日通關既期待又興奮，昨晚已成功預約首日北上，準備「衝出香港」！

梁熙說，昨晚見預約系統運作大致暢順，不少街坊都已向我「報喜」成功預約後，自己都上網預約，並非為壓力測試，而是部署在通關首日衝出香港。

梁熙透露，通關首日便會率領青年民建聯到東莞的濱海灣新區，參觀當地的創科設施，並與代表交流。

他說，以往頻繁的兩地交流都被迫停辦或改到線上舉行，即使網絡很方便，總不及親身參觀、親自交流好，形容今次是重啟相隔三年的交流活動。

鄧家彪反映預約網站設計有問題 獲黨友麥美娟親自回應：已解決

之不過，工聯會立法會議員鄧家彪，今早就在社交網站發帖文反映，當局預約北上內地配額的網站，設計係有改善空間。

▲ 鄧家彪表示，其議員辦事處會積極協助長者預約配額。（鄧家彪Facebook相片）

鄧家彪指出，登入網頁後，以為有很多時段可以選擇，但提交預約申請後，卻顯示已滿額，浪費不少時間去碰運氣。他質疑，為何不參考預約檢測或接種疫苗的系統，將已滿額的時段不開放選擇，以節省市民登記時間。

鄧家彪的訴求就獲其黨友、民政及青年事務局局長麥美娟親自回應。她說：「議員，你的問題同事已經解決了，我剛剛幫街坊登記都好順利呢！」而鄧家彪則回覆：「你們新一屆班子，高效愛民，扺讚！」

傅流螢今日下午亦試用過網站，發現已不能選擇已滿額的時段。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9