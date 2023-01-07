【器官捐贈】8歲女童跌倒頭部重傷不治　爸爸忍痛捐出器官救2人

▲ 廣西貴港一名8歲女童因不慎摔傷死亡，其家人決定將她的器官捐出，救活2名末期腎臟病患者。

捐獻器官，可以延續聲明。廣西貴港一名8歲女童日前不慎摔傷，導致頭部重創，經過搶救後仍宣告不治，其家人決定捐出器官，捐出腎臟給兩名末期腎臟病患者，給予了他們重生的希望，這也是她留給這個世界最後的禮物。

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綜合内地媒體報道，2022年12月26日，該名女童不小心在家中墜落摔傷，頭部受到嚴重傷害，被緊急送至貴港市人民醫院進行搶救，無奈最後還是無力回天。據悉，女童今年就讀小學二年級，父母在外工作，跟著爺爺奶奶生活。

女童爸爸難過表示，女兒自小很懂事，讀小學這兩年都是自己上下學，不需要爺爺奶奶操心，有時候也會到農地幫忙，還會照顧弟弟妹妹，每每想到這麼乖巧的女兒將永遠離開這個世界，讓他們肝腸寸斷。

家人過去也曾聽說器官捐贈，於是主動決定將女兒的器官捐出，「這樣，她就不是真正的離開，而是換一種方式繼續活在這個世界上」。器官移植手術在1月1日進行，手術開始前，醫務人員向女童的遺體默哀，隨後將2個腎臟迅速往南寧，得以順利移植到兩名末期腎臟病患者身上，成功挽回他們的生命。

消息曝光後，網友們都備受感動，紛紛表示感謝小天使來過人間：

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責任編輯：羅嘉欣