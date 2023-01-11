【時裝穿搭】《今際之國》女演員私下穿搭大反差　「紅心皇后」原宿系被封日版Lady Gaga

▲ 《今際之國的有栖》女演員戲裡戲外反差大！

Netflix日劇《今際之國的有栖》由漫畫改編成劇集，相隔一年終於推出第二季，於上月底正式上線。受歡迎程度繼續保持水準，甚至超越了同期上架的美國喜劇《艾蜜莉在巴黎3》，長居三甲之位。

劇中位位女演員有樣有身材，在鏡頭前大騷驕人身材，向觀眾大派福利。不過，原來她們在鏡頭後與角色造型成反差，甚至認不出本尊身份，一起看看她們的私下穿搭吧！

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【明星扮靚】《今際之國》朝比奈彩人氣急升 自小玩田徑練出9頭身靚Body【多圖】

1. 「水雞光」朝比奈彩

飾演跨性別者「水雞光」的朝比奈彩，dreadlock髮型配酷爆個性已夠亮眼。第二季依舊僅穿比堅尼登場，超fit身形任睇之餘，更展示真功夫，在劇中打到飛起！

其實私底下的朝比奈彩是個甜姐兒，平日愛穿單色長裙子，而褲子總會挑選素色的闊腳款式，不走浮誇作風。她著重配飾搭配，除了髮夾、耳環、戒指等，她還愛戴漁夫帽出外，展現低調時尚美。

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2. 「宇佐木柚葉」土屋太鳳

擔正女主角「宇佐木柚葉」的土屋太鳳，在劇中只以運動型示人，不過sports bra總讓其豐滿身材成焦點，其中一集更險被性侵！

現實中的土屋太鳳有點也不「運動」，反而帶著鄰家女孩的感覺。除了戲服，她平日愛穿花卉圖案的服裝，若盛裝出席活動亦偏愛鮮色。

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3. 「安梨鶴奈」三吉彩花

無論「安梨鶴奈」抑或三吉彩花，戲裡戲外同樣走型格路線，在眾演員中最為沒反差的一人。

她在劇中以白色恤衫配黑色短褲，大騷修長美腿；而戲外黑色亦是她的顏色，無論盛裝還是休閒穿著，總襯托出屬於三吉彩花的時尚。最為有別的，就是私下會穿低胸剪裁的衣服，在型格出滲透出一份女人味。

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4. 「紅心皇后」仲里依紗

仲里依紗在劇中飾演Big Boss「紅心皇后」，戴上黑長假髮配黑色傘裙，外表優雅內裡卻是變態殺人狂魔！

私下造型同樣來個極大反差，即使擁有一名9歲大的兒子，依然無阻對時尚的愛。迷上原宿風的仲里依紗，日常穿衣總是色彩繽紛，以強烈色調對比作搭配，穿出個人獨特風格，成為時尚界的寵兒，還創立自家服飾品牌，難怪有「日版Lady Gaga」之稱。

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責任編緝：馮雪怡