【串謀詐騙】收藏家葛師科疑被騙逾5億　3男涉串謀詐騙及洗黑錢還押候訊

▲ 3名被告今於東區裁判法院提堂。資料圖片

收藏家葛師科疑於2016年誤墮倫敦金騙案，3年前入稟高等法院追討賠償。警方其後拘捕多人，其中1人被指串謀詐騙葛逾5億元，另外2男女亦涉洗黑錢逾1.8億元，3人今（6日）於東區裁判法院提堂，分別洗黑錢、串謀詐騙等罪，各被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至4月3日再訊，以待控方準備相關文件，各被告保釋申請被拒，須還押候訊。

被告為龔皓賢（36歲，銷售員）、施鴻儒（55歲，無業，持雙程證）及周杏薇（49歲，無業）。

龔被控1項串謀詐騙罪，指龔於2016年5月至2018年10月20日間，在香港與馮建成、馮聖嘉、林萬璋及其他不知名人士，虛假地表示葛師科提供的資金將用作投資本地倫敦金和/或貴金屬、帳戶正虧損需要進一步資金以維持運作、以及需要更多資金確保潛在投資者接管葛師科的投資，從而誘使葛師科向匯彰環球集團有限公司及其他指定銀行賬戶支付合共5.775億港元。

龔另涉1項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，指龔於2016年5月27日至2018年11月15日之間洗黑錢，涉款605,570港元。

施及周共同被控6項相同控罪，指兩人於2018年1月23日至12月31日洗黑錢，涉款共4,200萬元。周另涉2項相同控罪，指周於2018年2月1日至10月18日洗黑錢罪，共涉款逾1.45億元財產。

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記者：梁錦麟