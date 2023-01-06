【靚太安樂窩】2023兔年職場開運佈局　催吉避凶令工作運勢如有神助

▲ 風水師羅師兄和大家分享2023年職場開運大法。

不論老闆或打工仔，都希望新一年可以升職加薪，賺到盤滿缽滿，事事順利。今集《靚太安樂窩》找來風水師羅師兄，教大家在辦公室內作小小改變，提升事業運，令職場運勢如有神助。

▲ 風水師羅師兄。(曾嘉文攝)

催運秘訣一：左青龍，右白虎

▲ 辦公室及辦公枱為「左青龍，右白虎」佈局，有助防是非，催旺事業運。(曾嘉文攝)

在辦公室，以自己面向的方向而論，左手邊是「青龍」方，右手邊是「白虎」方。辦公枱擺放物品方面，遵循左動右靜、左高右低的原則。左邊，擺放經常移動及較高的物品如：文件架及手機等。而右邊，擺放靜態及較矮的物品如： 紙巾盒、筆筒等，空無一物亦可。既有助催旺事業運及招貴人，亦可防是非。

催運秘訣二：背後有靠山，小人自然散

催旺貴人運是遠離職場小人的好方法。大家可以留意座位位置，身後有實牆即代表有靠山，貴人相助。若背後有窗或通道，可用植物作遮擋，亦可將背後擋板加高。假如背後未能擺放植物的話，則可調高椅背高度，並用上厚身的黃色、啡色背墊。

催運秘訣三： 紅色飾物，化解是非

羅師兄指2023年是非位在東南方，容易招惹是非、官災、競爭、矛盾及吵架等。如辦公桌出入處或辦公室門口為東南方，就需要多加留意。避免擺放任何植物，建議在該方向或出入口位置放置紅色、紫色、粉紅色的地毯或飾物，以作化解之用。如果公司性質或工作特性與官非有關，如法官、律師等職業，適宜放置一隻已開光的銅龍龜化煞避邪。

催運秘訣四：風扇仔，好有計

如果工作時容易感到心浮氣躁，建議在辦公室或辦公枱上設置風扇仔。既可令氣場更暢順，亦可帶旺財運。

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催運秘訣五：催旺南邊，升職加薪

2023年的正財位為正南方，如果座位位處該方向或出入時必經的話，更容易得到八白左輔星的正財氣場，大利升職加薪。如果想催旺正財星的力量，建議擺放紅色、紫色或粉紅色地毯或飾物，或者已開光的銅貔貅擺物、八白玉扣，有助加強八白星氣場，工作自然得心應手。

催運秘訣六：風水植物 美觀又擋煞

1：富貴竹

象徵吉祥富貴、節節高升，有驅邪避凶、安定情緒功效，可擺放在辦公室或家居。

適合方位：財位、南邊、西南邊

2：發財樹

顧名思義，有招財納福的意思，不論是擺放在辦公室或作為禮物都非常合適。

適合方位：財位、南邊、西南邊

3：萬年青

寓意平安吉祥，風水上更有招財功效，而大葉的萬年青擋煞效果亦相當好，尤其放在窗前，可擋外面形煞及遮擋背後的路沖煞。

適合方位：窗前、路沖、門口招待處

4：黃金葛

生命力強，寓意健康長壽。而放在辦公室亦有催財助運之效果，是不錯的風水植物之選。

適合方位：財位，辦公枱，門口招待處

5：鐵樹

有旺宅、旺財及擋煞等作用，一般放在大門口或者室內財位。

合適方位：財位、路沖、大門口

風水玄學並非精密科學，內容只供參考。

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責任編緝：張懿慧