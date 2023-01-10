【超市大搜查】新年食得健康啲零食之選　19款獨立包裝果仁熱量

▲ 新年甜食零食之外，大小朋友可考慮一些獨立包裝果仁。

農曆新年就快到，大家準備好辦年貨？爸媽們是否苦惱買甚麼零食放全盒？不想小朋友食大量高糖的糖果、朱古力，一於以其他相較健康的零食取代，營養師就推介果仁類是不錯之選，尤其獨立包裝，方便放全盒之時，又可以控制食用分量。今次TOPick在市面搜查19款獨立包裝的果仁類零食，了解它們的熱量是多少，當中不少都註明了一小包的熱量，供大家參考。

全盒甜食糖分易超標

果仁類包括杏仁、開心果、腰果、核桃、花生等，它們含一定的營養素。營養師李杏榆（Annie）接受TOPick訪問提到，如果新年全盒不想全是甜食，果仁、豆類相對可說是較健康些。李杏榆提到傳統新年準備全盒通常為了好意頭，會有糖果、朱古力、糖蓮子、糖冬瓜等甜食，寓意開心，不過它們有高糖陷阱，加上大家打開全盒時不止只吃一粒，不知不覺吃了過量，糖分容易超標。

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宜選原焗果仁

市面有形形式式包裝的果仁零食，營養師李杏榆建議宜選購獨立包裝，方便放全盒時，又可控制食用分量，大家很多時都「口痕」吃零食過一下口癮，小包裝的獨立包裝已夠。揀選方面，可優先選原焗果仁最健康，如原開心果、杏仁、合桃、葵花籽等，果仁類有很多不飽和的脂肪，即是所謂「好的脂肪」，加上果仁有纖維、蛋白質，一般吃了手掌心分量的果仁加飲一杯水也夠飽。

不過，Annie提醒市面上的有些果仁類可能用油炸過，可留意「脆香」、「酥皮」字眼產品，它們是否用油炸致脂肪分量高。如果選食咸的零食，可留意其脂肪含量，愈低脂一般代表少/沒油去炸，相對較健康些。

8款獨立包裝純果仁熱量

以下是8款獨立包裝的純果仁類別，它們都是原焗/烤，又或標示鹽焗、煙焗的，未有添加不同的味道，有關名單排名的以100克計總熱量由低至高，而每包的獨立包裝含量不一，由12.5克至28克均有，每小包的熱量由76千卡至150千卡不等。

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11款不同口味果仁或加入魚仔芝士

市面有些包裝果仁小食加入了魚乾仔或芝士粒，又或加入香辣、蜜糖，甚至是牛奶、曲奇餅口味的，TOPick找出以下11款同樣是獨立包裝，但屬非純果仁或單一口味，大家可參考其熱量卡路里去揀選。

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*以上資料以產品包裝為準

營養師教揀新年零食貼士

更多揀選及小朋友進食新年零食貼士，營養師李杏榆建議各爸媽們留意，有些果仁或豆會是芥辣或香辣等刺激的口味、含有咖啡因的食物如朱古力，這些不宜讓小朋友進食或多食。雖然果仁類較健康，但家長要考慮小朋友會否難以咀嚼，不妨在全盒準備一些無添加的果乾予小朋友，像杏脯乾、藍莓乾、提子乾等，100%純天然沒添加就可以。

還有，家長不宜放任讓孩子隨時食全盒的零食，要留意進食時間，不要在孩子肚餓時食，李杏榆強調宜「飽肚食零食」，因為孩子的胃口小，未到食正餐時間讓孩子食零食「頂肚」是錯誤，因會影響孩子沒胃口食正餐，影響日常攝取營養。家長可讓孩子在正餐之後食零食，視為飯後甜點。

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記者︰顏紫燕