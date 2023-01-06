【THE FIRST SLAM DUNK】湘北五子登陸銅鑼灣崇光巨屏　創意打卡贏電影戲票

改編日本暢銷人氣漫畫《男兒當入樽》、原作者親自井上雄彥執導的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》，將於下周四（1月12日）在香港上映，宣傳亦到白熱化階段。

早前舉行的首映禮，獲一眾星級粉絲包括MIRROR江𤒹生（AnsonKong）、呂爵安（Edan）、（Stanley）邱士縉及郭嘉駿（193）等出席支持，還有903一眾DJ及知名籃球教練及技術顧問Coash Fui （劇集《季前賽》籃球指導）等，熱鬧非常，傳媒試映也獲一致好評激讚。

而Edan睇完感動到喊，Instagram限時動態曬出自己淚痕照：「喊完嘅痕跡，我竟然睇到喊，癲，好睇！」

DJ Donald大讚：「SD（SLAM DUNK）要睇三次（至少），一次日文版，一次亞視原班人馬廣東話版，另一次IMAX，熱血到唔想完場，熱血想叫出嚟，而最熱血的最後一球，連配樂對白都唔需要就足以令你流眼淚！」

Coach Fui則以籃球人的角度出發：「琴日睇咗 《THE FIRST SLAM DUNK》日文版首映，真係要睇多次。感覺唔似漫畫，似比賽咁快速緊湊，但係畫面嘅角度又好似電影咁近，好似自己有份參與一齊打咁。」

本周末（1月7日及8日）更率先推出《THE FIRST SLAM DUNK》限定優先場讓一眾粉絲影迷解饞。

登陸銅鑼灣崇光巨屏

更多電影宣傳亦陸續曝光，除了紅隧巨型廣告牌及電車車身，還有今日起（1月6日）於銅鑼灣崇光百貨Mega TV 電子巨屏播放的《THE FIRST SLAM DUNK》15秒廣告，展示了電影精細的畫面及籃球場上一觸即發的緊張氣氛。

左右兩邊配以電影正式海報 — 身穿湘北紅色球衣的五大主角宮城良田、三井壽、流川楓、赤木剛憲及櫻木花道，氣勢如虹，吸引不少途人駐足觀賞打卡！

▲ 百老匯電影中心

除於各大戲院擺放的五大主角實體海報外，戲院亦有多個特別設計的大型宣傳品，如掛在百老匯電影中心外牆的《THE FIRST SLAM DUNK》巨型廣告、旺角Cinema City朗豪坊戲院地下票房及屯門英皇戲院走廊的牆貼，五位主角一字排開，氣勢磅礡；奧海城The Sky戲院門口的巨型牆貼亦是打卡的好地方，可以與湘北五子同框合照！

有機會睇戲

同時，現在只要到戲院打卡或影低任何《THE FIRST SLAM DUNK》宣傳品，於1月15日前，上載到個人Facebook/ IG，tag一位想一齊去欣賞電影的朋友，設定為公開及hashtag#THEFIRSTSLAMDUNKHK#1月12日香港上映 #TEAMSLAMDUNK #THEFIRSTSLAMDUNK打卡我最有創意，並讚好及@medialinkfilms，最有創意的將獲得觀賞電影的機會，詳情請留意羚邦Facebook及IG。

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