【搶劫案】27歲男運輸工被捕涉扮顧客搶劫沙田區便利店　共涉3案掠去7,000元

▲ 警方拘捕一名27歲運輸工人，涉嫌與沙田及馬鞍山3宗便利店劫案有關。(黃傑偉攝)

警方於今年1月6日凌晨,以涉嫌搶劫3間便利店拘捕一名男子,被捕人27歲報稱運輸工人。沙田警區反三合會行動組督察蔡棋韜指,警方於1月5日凌晨5時接報馬鞍山區一間便利店遇劫，當時一名20至30歲男子進入店內佯裝購物，趁店員打開收銀機收款時躍入收銀櫃抬聲稱打劫，糾纏間店員手部受傷，賊人搶去收銀機內款項隨即逃去。

警方經深入調查及翻看大量閉路電視後成功鎖定一名目標男子，調查發現案件與去年11至12月有2宗發生於沙田區搶劫案類近，目測犯人外貌亦吻合，相信為同一人犯案。警方展開行動，於1月6日凌晨、即案發22小時後成功於沙田區以涉嫌搶劫罪拘捕目標男子。被捕人27歲，報稱運輸工人，警方仍調查被捕人犯案動機及有否涉及其他案件。警方呼籲商戶，年近歲晚除加強保安外需考慮最少2名店員留守以作照應。警方重申搶劫屬嚴重罪行,一經定罪最高可被判處終身監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉