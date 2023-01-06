【復常之路】陳茂波︰受惠通關本港今年經濟正增長　樓市最近有少許回暖迹象

▲ 陳茂波表示，隨着本港與內地通關，內地旅客訪港對本港各業有幫助，預料今年本港經濟正增長。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波表示，隨着本港與內地通關，內地旅客訪港對本港各業有幫助，預料今年本港經濟正增長，通脹亦比去年高。他又指，本港樓市加息周期還未完，但最近有少許回暖的迹象。

陳茂波今日出席中總論壇時表示，不期望兩地通關立即回到疫情前的旅客量，但指內地旅客訪港對本港旅遊、消費、零售、餐飲等都有幫助，並預料今年香港經濟會正增長，通脹亦比去年高一點。

陳茂波表示，目前全球經濟「漫天風雨」，令金融市場波動較大，但內地在過去這段時間內是環球經濟的「穩定器」，他解釋，雖然內地也受疫情的影響，但內地的政策空間亦比較多。

他舉例指，美國、歐洲以及亞洲通脹率高企都不樂觀，而在本港，政府雖可在消費方面可較積極主動，但因出口和私人投資受外圍影響太大，即使政府支出一直支撑，都不足以抵銷收縮的壓力。

不過，陳茂波表示，對未來香港中長線的發展是比較樂觀，強調隨着通關有秩序落實，今年不管是消費抑或是投資信心，都預計會增強。

陳茂波又指，本港樓市加息周期還未完，短期內還會有多少壓力，但最近有少許回暖的迹象；股票市場方面，總體而言氣氛偏軟，去年的首次公開招股（IPO）並不太理想，但認為今年隨着經濟情況會好轉，相信數字也會好一點。

他續指，政府財政狀況去到今年3月結算時，預計難免會有1,000多億元赤字，但強調總體而言都是能夠負擔的。他估計，財政儲備還有大概8,000億元，這都是相對健康水平。

陳茂波續指，縱使面對各種挑戰，但對未來香港中長綫發展比較樂觀。他表示，本屆政府採取一個更積極主動的管治模式，就是國家主席習近平所說，有為政府和高效市場相結合。

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責任編輯：關景騰