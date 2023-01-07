【婚變疑雲】天后李玟與富商老公驚傳婚變 Coco兩繼女偏幫出軌父
現年47歲的樂壇天后李玟（Coco），日前在社交平台上載了暴瘦照片，相中的磅顯示她現時只瘦至93磅，身上掛住一個醫療專用的「引流袋」，令人擔心。
Coco的身體情況令人擔憂之外，盛傳她與結婚10多年的加拿大籍富商老公Bruce Rockowitz（樂裕民）鬧婚變，有指是緣於Bruce連番出軌。
Coco踢爆老公出軌
有報導指，Coco的老公在前年已背妻出軌，「偷食」年輕的鬼妹。有指Cooc當時已識破丈夫有異樣，但念在二人之間的多年感情，她選擇原談對方。
不過，Coco老公似乎「食過返尋味」，在得到愛妻原諒後，又再先後兩次出軌，更曾被Coco的朋友撞破。
繼女偏幫父親
Bruce向Coco承認自己出軌，又有指Coco在半年前搬離愛巢，決心離開令她心碎的人。
Coco的兩位繼女也令她大感心碎，事關她們知道爸爸出軌後，選擇站在爸爸的一方，未有關心受傷害的Coco。
暫未有更新社交網
在2010年，Coco傳出離婚新聞，後來CoCo在社交網上貼上載與丈夫、兩名繼女的合照，親自粉碎謠言。
Coco現時就未有再更新社交網，對上一則IG帖文已是在6天前發布，其中一張掀起上衣的自拍照，驚見她身上掛住一個醫療專用的「引流袋」，袋中更見到淡粉紅色的液體。
曾大搞世紀婚禮
在2011年，Coco與拍拖八年的Bruce Rockowitz在香港舉行一連兩日的世紀婚禮，相當轟動。
有指二人的婚禮花費達1.5億元，CoCo穿上拖尾婚紗、頭戴鑲有水晶及珍珠、長達三點一五米的頭紗。
當時約有三百位國際級政商界及荷李活名人紅星出席婚宴，如：前港督彭定康夫婦、澳洲首富Solomon Lew伉儷，十分熱鬧。
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撰文 : TOPick柴犬出動