【全球暖化】外國研究估計本世紀近半冰川將融化 　 冰封5萬年的殭屍病毒恐被釋放

▲ 外國研究估計本世紀近半冰川將融化 ， 冰封5萬年的殭屍病毒恐被釋放。

全球暖化問題加劇，有研究便指全球冰川融化程度十分急速，按照目前的氣候變化趨勢，估計本世紀恐怕將有近一半冰川會消失。屆時除了令海平面大幅上升，有專家更警告目前至少有13種病毒因此被釋放，更可怕是連冰封了5萬年之久的古老「殭屍病毒」亦會有釋放可能。

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綜合報導，美國科學雜誌（Discover）指出，引述國際生物學資料庫BioRxiv發表的研究指，冰川覆蓋地球面積達10%以上，大部分位於北極。然而，目前北極變暖的速度是世界平均的四倍，因此融化程度十分急速。而冰川的融化則可能會在未來幾年「復活」更多殭屍病毒。

研究小組對融化的冰塊，以及原本冰封的史前生物狼和猛獁象遺骸進行了採樣，結果發現了有13種從未見過病毒，其中發現最久的病毒已潛伏長達4.8萬年。研究又警告，冰封在冰川底層的其他病毒，或會對世界構成威脅的可能性。換句話說，如果人類接觸到融化的冰川，就有可能感染過去極具威脅性的病毒。

但研究也強調，目前仍無大知道這些病毒在暴露時是否能保持傳染性，以及期間能否找到合適的宿主，但可以確定在全球變暖效應下，隨著冰川的不斷融化，風險會上升。

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責任編輯：羅嘉欣