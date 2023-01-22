【婆媳關係】與父母各自賣樓移民英國同住 婆媳關係大逆轉：想送他們返香港

▲ 移民英國衍生了不少家庭問題。

最近讀到有專欄作家寫到，移民是難以判斷對錯的人生決定，令筆者陷入沉思。縱觀過去幾年，不少父母為了子女的未來移民到英國，甚至有的不捨獨留年邁雙親在港也攜同赴英，或許有人認為放棄了高薪厚職去當收銀員很苦，但有人卻說賣掉香港的蝸居換來獨棟住宅很甜，當中的滋味只有當事人才可以體會。

移民英國的家庭很多，故事也不少。家母的好友早年喪夫，去年年中經不起獨生兒子的遊說，為了孫子的未來跟隨移民英國並定居郊區。抵埠後不久，孫子已經找到學校入學，她眼見孫子很快適應當地學校及生活，由衷地感到安慰，覺得兒子新抱當初決定放棄高薪厚職也是值得。

孫子越來越適應當地生活，她卻覺得越來越苦，找家母訴苦的次數也越來越多。她們在香港聘請工人姐姐，洗衫掃地煮飯樣樣有人做，由於兒子兒媳要外出工作，所有家務都落在她的身上，尤其是打掃那間幾千呎的大屋，更令年過70的身體吃不消。

最難捱的還有天氣，她們定居的地方在郊區，最近當地的氣溫零下幾度，她怕自己在雪地中走路會滑倒，寸步不敢離家。近日聽到她跟家母說，

幸好沒有將公屋交還給政府，還可以有退路。

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與家母好友情況不同，筆者的閨蜜朋友自結婚以來都與老爺奶奶分開住，周末才見面一次，婆媳關係非常融洽。她們考慮移民的時候，身為獨生子的丈夫不忍遺棄兩老在香港無人照顧，說服父母雙雙賣掉香港的住宅，移民英國及購買大屋同住。

所謂同見好、相住難。抵達英國的興奮很快被各種問題磨滅，尤其是婆媳關係，奶奶不滿新抱不懂做家務、煮飯口味不對，新抱則嫌奶奶過於溺愛孫兒，衛生意識不差等，兩個人慢慢開始有爭執，兒子更加夾在中間，左右做人難。

兩老不懂英文無法搬走自主，生活上也有各種需要她們協助，面對進退兩難的局面，閨蜜朋友不禁說：

真的很想送他們兩老返香港！

不過，生活就是存在各種問題，只能祝福生活在各地的人。

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