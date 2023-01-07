【恐怖老爺】7歲仔做功課教極唔識媽媽激心打幾下　 老爺看不過眼拿刀給孫：砍你媽

▲ 有媽媽因為教7歲仔做功課，教極都唔識才動手打咗個仔幾下，點知老爺睇唔過眼，攞刀俾個孫，叫佢砍阿媽，恐怖！

家長教子女做功課，不時都聽到「教到嘔血」，內地一名媽媽教7歲仔做作業，誰知兒子教極都唔識，令她非常激心，因而動手打了幾下教訓兒子，老爺卻看不過眼先將她摔在地上，再衝入屋內拿刀，要孫子砍自己的媽媽，讓她嚇呆。

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綜合內媒報道，安徽省亳州市一名劉姓女子控訴，當時正在教7歲兒子寫作業，因為孩子教極都唔識，令她非常激心，便動手打了孩子幾下，豈料老爺看到後竟不高興，先是指著她大罵，然後直接雙手抓住她的衣服，把她摔到地上。

我當時整個人就已經起不來了，他還站在那裡指著我罵我。

剛巧劉女丈夫回來見狀，先把太太扶起，再去外面找外人幫忙，此時老爺直接伸手要打人，結果被鄰居攔下，沒想到他竟跑進屋內拿刀，要兒子砍她。

劉女續指，自己和老爺奶奶的關係不太好，沒有住在一起，最後更要娘家的家人過來，老爺的行為才收斂一點。

消息曝光後，不少人驚呼她的老爺很可怕，「這老爺可能真的想殺人，唆使小孩子動手成本低」、「好可怕的家庭」、「這是教唆未成年人殺人，犯罪了，建議坐牢坐到死」。

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責任編輯︰王明芳