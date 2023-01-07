【生痔瘡】冬天是痔瘡發作高峰期　醫生分享5項改善方法

▲ 冬天容易痔瘡發作，醫生分享5項改善方法。

天氣凍，除了令手腳冰凍，有外科醫生便指冬天冰冷可令人體血管收縮，阻礙血液循環，有機會導致痔瘡發作及便秘。而要減少罹患痔瘡發作與便秘的機會，便要從日常生活做好5件事，如避免受寒、多運動、攝取足夠水份、有便意時不要忍及預防感冒。

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大腸直腸肛門外科醫師黃郁純在Facebook《痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術》提到，冬天有5件事要注意，以免加劇痔瘡的發作：

避免受寒

血管與體溫跟交感神經是有其關聯性，冷空氣會令交感神經異常，不僅容易讓血管收縮，亦會導致便秘與痔瘡膨脹，若有類似情形建議可多泡澡、熱敷按摩舒壓與多食用熱飲輔助。

讓身體多運動

天冷引發血液循環的流動欠佳，因此身體僵硬感也會比夏天來得更重，腰痠背疼這狀況大家應該都有同感，背部與腹部肌肉緊繃不利於直腸放鬆，因此，天冷寒涼也可透過慢跑、瑜珈拉筋、延伸身體加速循環。

水分攝取充足

冬天熱能消耗較少，令大家對水分及蔬菜的攝取明顯低於夏天的，水分膳食纖維不足，這也是冬天痔瘡與便秘易發作的原因。因此，多喝點溫熱水、搭配維他命C、蔬果汁也是不錯的選擇。

有便意不要忍

冬天大家都會忍一下再去廁所，不知道是天氣冷懶得動還是神經傳導不活躍，其實這更容易推遲排便，蠻多患者在冬天如廁時被馬桶蓋冰冷接觸的記憶揮之不去，但其實這樣做的結果，會導致之後更用力坐在馬桶上，加大了排便的力道，更容易讓直腸肌肉鬆弛。

感冒加劇痔瘡與便秘

感冒的用力咳嗽、擤鼻涕等會導致腹腔用力會對腹部施加壓力，導致痔瘡組織過度膨脹和腫脹，但這只佔一部分，感冒藥中的部分抗組織胺成分，也會讓便秘、脹氣的狀況加劇。

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責任編輯：羅嘉欣