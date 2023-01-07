【電話卡實名制】政府提供電話卡實名登記支援　周日起於25個指定港鐵站加強服務

▲ 所有於2月23日法定登記限期前未完成實名登記的「太空卡」在限期後將不能繼續使用。

政府表示，將由明日（8日）至2月23日於全港25個港鐵站加強提供電話卡實名登記支援服務，以協助有需要的電話儲值卡（俗稱「太空卡」）用戶，在法定登記限期前盡快完成實名登記。支援站服務時間為每日上午9時至下午6時，除會繼續提供有關電話卡實名登記的查詢服務外，亦會協助有需要的市民使用其手機進行登記。





此外，未完成實名登記的市民亦可到所屬電訊商門市或18間指定郵政局設立的服務櫃位尋求協助。



以上支援服務費用全免，有需要的市民只需帶備香港身份證、相關電話儲值卡及可接收短訊的手機，以便工作人員協助他們透過所屬電訊商的網頁或流動應用程式完成實名登記。16歲以下的人士進行登記時須與一名年滿18歲的成年人同行，並同時向所屬電訊商登記該名成年人的資料。



政府提醒，所有於2月23日法定登記限期前未完成實名登記的「太空卡」在限期後將不能繼續使用。政府已循多個渠道加強宣傳，並聯繫及透過不同社福機構，提醒尚未完成實名登記的「太空卡」用戶（尤其是長者）盡快完成登記。電訊商亦已多次向「太空卡」用戶發出登記提示短訊。



政府亦再次呼籲市民提醒及協助身邊正使用「太空卡」的親友盡快完成實名登記，不要留待限期前一刻才匆忙處理，以免其電話服務受影響。



如欲獲取更多有關電話卡實名登記的資訊，可瀏覽專題網站（www.ofca.gov.hk/simreg）或致電通訊事務管理局辦公室熱線（2961 6699）。

責任編輯 李志強