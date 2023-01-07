【懷疑私煙】海關檢獲約1360萬元懷疑私煙　藏報稱運往澳洲貨物中

▲ 合共490萬支懷疑私煙。 (政府新聞處圖片)

香港海關昨日（6日）在葵涌檢獲約490萬支懷疑私煙，估計市值約1,360萬元，應課稅值約940萬元。



海關人員昨日透過情報分析，在葵涌一個物流場鎖定一批準備運至澳洲、報稱載有卡片套的貨物。經檢查後，海關在貨物內發現約190萬支懷疑私煙。



隨後，海關人員在同一物流場檢查另一批同樣運至澳洲、報稱載有單車坐墊的貨物，再檢獲約300萬支懷疑私煙。



案件仍在調查中。



走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。



根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。



市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。

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責任編輯 李志強