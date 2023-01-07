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【大劉回應】劉鑾雄4千萬買呂麗君物業　提4大重點回應：或將該物業轉贈甘比

娛樂 11:52 2023/01/07

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今日（1月7日）有媒體指大劉劉鑾雄向前女友呂麗君（現名呂姵霖）買入灣仔壹環頂層特色單位，該單位以4,000萬元成交。

而大劉與呂麗君已於2014年分手，可是在去年12月下旬，因為網上瘋傳兩人在銅鑼灣皇室堡出現的影片，一度令人誤會他們復合。

【大劉舊愛】懶理被劉鑾雄指「唔係人」　 記招後呂麗君首發IG回應

大劉與呂麗君齊現身皇室堡商場影片在網上瘋傳。

大劉與呂麗君劃清界線

之後大劉即發聲明澄清，指因呂麗君有困難，有事相求，為免影響子女逐與對方達成商業協議，強調當日只與呂麗君在皇室堡的寫字樓簽署商業文件。

在聲明內指，有關交易純屬這商業性質，不構成對呂麗君任何財政照顧或支持。隨後，大劉更在日前開記招，表明絕對沒有與呂麗君復合，更形容對方「唔係人」，該記招內容更成城中熱話。

大劉早前開記招成全城熱話。（陳慧安 攝）

大劉發最新回應

而對於今日有報道大劉向呂麗君買入灣仔壹環頂層特色單位，他向傳媒作出回應：

1. 有關是次購買壹環特式單位，並以我個人名義買入，雖然首次置業名額珍貴，但由於時間倉卒，我最後決定以私人名義購買該物業。假若日後我再購買新物業時才考慮如何處置壹環物業，或會將該物業轉贈太太甘比。

2. 該物業不是我購入作自用，而是租回予呂女士，而我本人不會代呂女士交代怎樣處理出售物業後取得的資金。

3.有傳聞指呂女士因為投資失利引致證券和債券出現嚴重虧損一事，我本人不願置評。本人只能說已完成了一些純商業交易。

財經小知識：若沒有人協助渡過爆倉的難關，負債人或會被銀行追收貸款，若未能清還債務，其名下物業或會淪為銀主盤，後果不堪切想。

4. 回看當時我最重要、最小心及最有備無患的決定之一，就是要求呂女士以信托形式代子女持有於壽臣山及雅賓利物業的業權，從而保障子女的利益。此方法可防止呂女士將該等物業抵押予銀行，撇除日後物業被人追收貸款，甚至成為銀主盤的風險，又可避免物業被偷偷賣出。我的出發點只為子女著想，盡可能避免可預見的惡劣情況，因實在不忍看到銀行公開拍賣子女擁有的物業，或有機會被人輸掉本是子女的身家財產。

最新影片推介：陳煒專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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