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【無限超越班】成龍開天價拒絕荷里活邀請　大哥拒演反派：太多小孩子看我電影

娛樂 12:28 2023/01/07

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成龍提到自己拒演反派角色的原因。

浙江衞視製片聯合優酷平台﹑TVB聯手製作全新綜藝真人騷《無限超越班》，由成龍擔任召集人。

成龍大哥向一班參賽藝人傳授多年的演藝經驗，成龍早前在節目中更拆解自己多年來不演反派的背後原因。

【無限超越班】成龍教年青演員先做人後做事　自揭一個原因放棄美國市場

成龍：太多小孩子看我電影

成龍主演的《A計劃》、《警察故事》等電影深入民心，多年來較少演出反派角色，他在節目中解釋道：「後來我就知道，因為太多小孩子看我電影，所以我就知道，我不能做反派。」

不過成龍也完全不是沒有演反派，他在70年代的電影《女警察》、《風雨雙流星》中就演過反派角色。

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開價五百萬美金

成龍提到米高德格拉斯（Michael Douglas）曾邀請他演反派，「真的是一個大明星，比Brad Pitt、Tom Cruise那個時候還大，就是那個時代，邀請我拍反派，我那個時候已經算成名了吧，他邀請我拍，在日本做反派，那個時候我開價五百萬美金。」

他續說：「他嚇一跳，Oh my god，我說我從來不做反派，如果要做，我就要開這麼多，他說那我們請不起你，能不能做武術指導？」

不過大哥成龍曾覺得演員也要嘗試演不同的角色，結果他就覺得：「反派是令我不能嘗試的事情。」

而成龍所指推掉的荷里活片，是1989年由大導演列尼史葛（Ridley Scott）執導的《黑雨》（Black Rain），而結果片中大反派由日本著名男星松田優作飾演。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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