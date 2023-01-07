【兩地通關】最新39萬人預約過關　陳國基：通關配額充足市民毋須高價買票

▲ 政務司長陳國基表示，政府宣布1月8日起兩地通關安排後，過去2日有39萬人預約過關。（商台圖片)

政務司長陳國基表示，政府宣布1月8日起兩地通關安排後，過去2日有39萬人預約過關，每天5萬個名額至今沒有一天額滿，重申過關名額足夠應付需要。

他早上在商台節目表示，有意返回內地的港人，要持48小時核酸檢測陰性證明，目前本港每天可應付12萬檢測量，未來3天每天仍有10萬檢測名額可以預約，若通關情況順暢，會視乎需求逐步擴大口岸或增加名額，最終達致全面通關。

陳國基又指，跨境交通營辦商有責任確保船票或車票不被炒賣，強調目前通關配額充足，市民毋須高價買票，當局會留意情況，如果發現異常，將會理順。

有藥房抬高藥物價格 不排除規管

陳國基又表示，本港有756種含「撲熱息痛」成分的藥物，但市民偏好個別止痛退燒藥的牌子，導致相關藥物短缺，強調其他藥物供應仍然穩定。他表示，公立醫院藥物量足夠半年使用，呼籲市民毋須過分囤積藥物，如果有人「走水貨」攜帶大量藥物過關，就是違法，但相信機會不大。他指出，個別藥房將藥物價格抬得很高，當局會增大供應，如果情況惡化，政府不排除規管，限制市民購買藥物的數量，但目前未到這個階段。

責任編輯 李志強

