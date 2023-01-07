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【日本限航】入境處1868曾接4名港人求助　林世雄：要求日方撤回所有香港航班限制

社會 11:47 2023/01/07

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（資料圖片）

就日本去年底一度宣布，限制香港航班使用香港機場，之後經兩地政府討論後，重新放寬部分對香港航班限制。運輸及物流局局長林世雄稱，入境處「協助在外香港居民小組」24小時熱線1868，至今接獲2宗求助，共涉及4人，已經全數處理，沒有收到有港人因事件而滯留日本的情況。目前，日本當局仍然限制由香港出發的載客航班的增幅，港府會繼續鍥而不捨地要求日方撤回所有針對香港航班的限制。

港府在12月27日下午，突然收到通知指日本會限制香港航班使用當地機場，即時兵分多路「拆彈」，包括聯絡機場管理局和多間本地航空公司，以評估受事件影響的航班和旅客數目；擬備應急方案，致力將受影響的旅客人數和影響範圍降至最低，同時要確保已身在日本的港人可以順利、安全回港；緊急聯繫日本當局及日本駐港總領事館，要求對方盡快舉行會議處理事件，並嚴正表達特區政府的反對意見和理據。

後續的發展，林世雄稱在不斷據理力爭和游說後，日本當局在過去一星期逐步撤銷了多項對香港航班的航制。航空公司正逐步恢復營運更多來往香港及日本各地的航班，包括復飛新千歲、福岡和那霸三個機場，並增加若干前往日本的航班數量。他知道有不少港人的假期計劃因而「失而復得」，不用徬徨。

他又預期，第一步通關安排明天起實施，成為全城熱話，無論是整裝待發到內地探親、經商或旅遊的人士，還是本地公共交通、旅行社、食肆和各式商店等，都滿懷期待，準備與內地親友久別重逢或是迎接更多商機和顧客。

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責任編輯：吳卓峰

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