【兩地通關】關日華料半數幼童未曾無接觸過新冠病毒　籲家長帶子女北上前要接種疫苗

▲ 關日華料半數幼童未曾無接觸過新冠病毒。(商台圖片)

香港與內地明天逐步恢復免檢疫通關，香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華呼籲，計劃返內地的家長帶同年幼子女接種新冠疫苗，過關時要戴好口罩，觸摸過扶手梯等物件後，避免觸摸自己眼鼻等黏膜。

關日華關注本港6個月大至3歲嬰幼兒接種率只得24%，計及近日曾受感染的康復者，估計仍有一半嬰幼兒，未曾曝露於新冠病毒之下。他提醒，接種疫苗後兩周才能產生足夠抗體，家長若計劃在農曆新年前後帶同年幼子女北上，應盡快完成接種疫苗。

他指現時多了兒童受多重病毒夾擊，包括新冠病毒、流感或其他上呼吸道感染等，原因是過去3年大家做好防疫措施，少接觸到這類病毒。

他強調接種疫苗是最好的預防方法。他說知道家長憂慮打疫苗會引致副作用，但他強調過去3年已證明新冠疫苗安全。而當青少年接種復必泰疫苗第一針與第二針的間距，由21日延長至8星期後，已無出現心肌炎的情況，之前曾出此症的青少年均已康復。

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責任編輯 李志強

