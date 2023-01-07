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【李啟言傷勢】阿Mo姐姐回港陪伴弟弟　李盛林牧師支持So Ching復出

娛樂 23:47 2023/01/07

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MIRROR演唱會在去年7月28日的第4場演出發生意外，被墮下的大型顯示屏撃中受重傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。而一直照顧阿Mo的女友So Ching（蘇芷晴），亦在2023年1月1日與COLLAR隊友齊出席叱咤樂壇頒獎禮，宣布正式復工。

而阿Mo的父親李盛林牧師，在事故後每逢周六晚都發出代禱信，第24封代禱信在今日（1月7日）發出，也是李盛林牧師2023年第一首代禱信。

他首先寫道，阿Mo來到香港，寫道：

【感恩】
1. 感謝啟言姐姐這幾星期回港探望陪伴他，也幫助他進食和做一點拉筋伸展的活動，彼此更體驗姊弟情。
2. MO能與爸媽及姊姊和哥哥一家人團聚一堂，是近年少有的，也拍下了不少珍貴的時刻。
3. 感謝在患重病中的弟兄姊妹即使得了重病，仍記掛阿MO的復康進展。
【代禱】請繼續用信心的禱告記念我們 -- 祈求憐憫的主精準醫治
「你們禱告，無論求甚麼，只要信，就必得著。」（馬太福音21:22）

可是同時續寫道，阿Mo再出現褥瘡。另外，表示支持So Ching復出，寫道：

 (一)「啟言最新近況 」- 請禱告記念
1. 「體力消耗大」
啟言每天仍然努力配合復康治療，體力消耗也很大，祈盼有足夠的休息和胃口進食，以配合每天大量的體力消耗。
2. 「神經與肌肉聯繫」
請為每一組相關神經和肌肉的聯絡（包括胸部呼吸肌肉、控制排泄肌肉、四肢活動肌肉）禱告，盼能在治療中被強化和復甦。
3. 「皮膚褥瘡」
最近重新出現褥瘡，請為皮膚能迅速復原禱告。
4. 「身心靈交流」
請為蘇晴的復出，在時間和身心靈的調整和適應上，能與啟言繼續配合，彼此有美好的交流，支持和鼓勵。
(二) MO 爸媽
「MO 爸的等候體驗」
1.「有血有肉的信仰」
耶穌來世，不是要傳揚一個傳統，一本經書，一套理念或哲學，而是傳揚一個有血有肉，道成肉身的真實生命。活讀活用聖經，讓耶穌活在我心，有生命的經歷才有信息可傳，否則只是一個空泛、空洞的信仰。
2.「盼望與絕望」
a.「盼望」 是有前面可行的路或方向，因為有神的同在，有祂的話 （聖經）的應許，有聖靈的工作，有家人的支持，有千萬人的代禱；也期盼創造主施恩。
b.「絕望」 是甚麼也沒有了，沒有神，沒有家人，沒有方向，沒有堅持，沒有前路。
我們是在世人看似「絕望」的環境中，仍常存「盼望」，繼續學習忍耐等候神的計劃成就。

撰文 : TOPick柴犬出動

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