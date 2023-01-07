【圖謀不軌】輕鐵男狂撩小妹妹請飲嘢　熱心女街坊挺身而出助解圍

▲ 陌生男無啦啦請小妹妹飲嘢，唔使問都知有古怪啦！

香港有很多有心人！有屯門女街坊上網發文，指日前坐輕鐵時，車廂很多吉位，目睹一名陌生男人卻不停撩一名獨行的小妹妹聊天，更取出飲品請小妹妹飲，並乘機坐在小妹妹旁邊。熱心女街坊有感陌生男有古怪，即挺身而出助解圍，拍拍男子膊頭，示意自己和妹妹一起坐幫助解圍，她事後指自己「嗰刻我都震震哋，始終嗰陣架車無乜人！」

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該名熱心女街坊在facebook群組「真‧屯門友」出post，分享這次危險經歷，她指前日（5日）在屯門碼頭坐輕鐵，上到列車後「勁吉，超多位坐」，她見到有一個男人坐單丁位，一個小妹妹獨自坐在兩人座，她就坐在該男人後面的單丁位，

男人無啦啦撩個小妹妹講嘢，突然問小妹妹考試之類嘅事，小妹妹有回答，但「講講下嘢，男人話畀支嘢飲小妹妹」。

小妹妹當場拒絕，但陌生男未有停止撩小妹妹，更乘機坐在她隔離，

跟手坐埋去小妹妹隔籬，然後個男人仲要講，『一陣會好多人，我坐埋過嚟同你坐』。

女街坊目睹整個過程，心知不妙，覺得小妹妹會有危險，她便鼓起勇氣起身，上前拍拍該男子膊頭，示意她是和妹妹一起坐車的，

嗰刻我都震震哋，始終嗰陣架車無乜人，仲要尾卡，車長都未必發生咩事。

陌生男見事敗，則自行坐回原本的單丁位，女街坊即問小妹妹是否認識該男子，「妹妹話唔識，我就叫佢，你自己要小心，唔好畀佢坐隔籬」。

女街坊續指，車廂內由頭到尾都超多吉位，陌生男本身有位坐，無必要坐去妹妹隔離，「仲要三唔識七無啦啦送支飲嘢畀妹妹」。她目擊整件事情，擔心陌生男坐過去後，待其他乘客陸續上車時，會以為兩人認識是同行，「仲要坐咗（尾卡）車頭，發生咩事，其他人根本見唔到」。

她坦承自己沒有明確證據，證明陌生男是圖謀不軌，更呼籲街坊及網民應多留意身邊事物，寧願多事也不想有不愉快的事情發生，

大家真係要多多留意身邊人與物，可能大家覺得我厚多士咗，香港而家真係要萬事小心。

貼文一出，即獲逾2,000人俾like，不少網民認為陌生男很可疑，有網民更指附近不時都有「猥瑣佬」出沒，樓主可能救了該妹妹，「多謝樓主拔刀相助」、「妹妹好彩遇到你」、「好欣賞你嘅勇氣，好人一世平安」。另外有網民則指，現時很多小學生都是自己放學，容易成為企圖不軌的陌生人目標，「我接小朋友放學時見到，小三咁大都係冇家長接送」，而該男子「請飲嘢」太過可疑。」、「你唔多事吖，你仲救咗個妹妹添」、「寧願你俾人話多事無數次，都唔好俾呢啲機會發生一次」。而女街坊則回應表示，自己的分享只是希望多些小朋友會有危機意識！

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責任編輯︰王明芳