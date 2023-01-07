【開心速遞】心如公幹被踢出《愛回家》　蘇韻姿被指演技差兼遲到得罪高層

▲ 「三姨」蘇韻姿似乎「回家無望」？

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》早前交代熊心如（蘇韻姿飾）選擇跟「TT」朱天梯（梁証嘉飾）到歐洲公幹，令觀眾期待二人可「開心結果」成為劇集中的新一對CP。

可惜，這樣的劇情交代似乎替心如「離家」而鋪路，事關有報導指蘇韻姿因犯下兩大過錯，而高層被下令離開劇組。

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遲到＋演技差

「三姨」 蘇韻姿之所以需離開《愛‧回家之開心速遞》劇組，其中一大過錯就是遲到。

高層曾勵珍向來最討厭演員工作不認真、遲到，蘇韻姿就正正是經常遲到，屢勸不改之餘更把責任歸究於助導身上，自然就令人討厭。

另外，自2017年起參演《開心速遞》的她，被指演技未見有大進步，故同樣成為「致命傷」。

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「遲到王」可回歸

不過，曾被指遲到的演員也有機會可以「回家」，張景淳就是一大例子。

憑「龔燁」一角成功入屋的張景淳，曾傳因經常遲到，而被無綫高層曾勵珍「照肺」兼飛出《開心速遞》。

不過有指張景淳痛定思過，以誠意打動高層，誓言會大改遲到陋習，再加上獲劇中「太太」呂慧儀不繼幫口求情，故獲高層放生，最終在暫別一段日子後再次現身劇集。

▲ 張景淳曾「暫別」《開心速遞》 。（IG圖片）

蘇韻姿藉IG訴心聲？

蘇韻姿在IG上載與《開心速遞》 演員們的大合照，寫道：「🏡始終家裡最溫暖❤️ #風少影得幾好 #大家都變長腿」，不難令人想像是她借劇集主題曲歌詞作為「離家」感言。

「熊若水」呂慧儀、「June」古佩玲、「艾頓壯」焦浩軒紛紛在帖文下以紅色心心留言，向拍檔送暖。

▲ 蘇韻姿：「始終家裡最溫暖」（IG圖片）

學霸港姐

28歲的蘇韻姿在加拿大多倫多長大，興趣廣泛的她曾學過中國舞、鋼琴、小提琴、單簧管、芭蕾舞、爵士舞、甚至話劇和默劇，會講法文。

她從小就在加拿大接受教育，未有在香港讀過書，對廣東話認識近乎零，直至2016年返港參選港姐，都只是識「上」、「下」及自己的姓名。

後來參演處境劇《開心速遞》，她因中文程度太差而經常NG，一度壓力大而爆喊。最後，她將中文劇本拼上拼音死記硬背，並在同劇演員協助下，終於完成拍攝。

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