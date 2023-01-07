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【人寵情深】不捨主人離世 黑色狗狗趴在主人床上不吃不喝默默垂淚

休閒消費 16:14 2023/01/07

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熱門 劉鑾雄 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

狗狗趴在主人床上不吃不喝。

狗狗是人類最好的朋友，主人會為寵物的離世感到難過，寵物也會因與主人分開而感到傷心。內地一隻黑狗連續兩日不吃不喝，並趴在主人生前睡過的床上默默垂淚，家人估計狗狗未能日前接受主人已過世事實，讓他們感到非常心酸。

從家人拍攝的短片可見，黑狗趴在主人床上時動也不懂，只見它神情憂郁，還不斷在落淚，家人們見到十分心疼，感嘆道：「它怎麽還會哭呢？這主人真沒白養它」，並拿出紙巾幫黑狗擦拭眼淚。

綜合內地傳媒報道，事發河北省邢臺市，自從主人離世後，黑狗就趴在主人的床上流淚，連續2天既不進食也不飲水，無論家中其他人怎麽叫它，它始終都不願離開主人的床，令人非常心痛。

網民們非常心疼黑狗，紛紛留言，指狗狗不肯離開，應該是床上還能聞到主人的味道，並指狗狗體型龐大、皮毛油亮，估計到主人生前對它不差。

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責任編輯︰王明芳

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