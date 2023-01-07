【古法避孕】男友不愛戴套教用可樂洗私處避孕 女友誤信下場超慘 【 附6類避孕方法】

▲ 慳家男友不愛戴套， 女友誤信可樂洗私處下場超慘 。

避孕常識要正確，切勿道聽途說，否則後果嚴重！有醫生便分享坊間的避孕謬誤指，曾有年輕女病患因誤信男友，聽從對方所言「可樂可以殺精」的說法，最終令骨盆腔及陰道受感染，引致下腹劇痛，私密處狂流分泌物。

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急診科醫師柯世祐在《醫師好辣》節目中回憶指，該名女病患因下腹痛及私密處狂流分泌物而求醫，他當時便處方了抗生素服用，便打算讓她回家休養。惟離開時，女方卻忍不住向他吐苦水指，原來其男友與她發生性行為時， 「不愛戴套，又嫌避孕藥昂貴」，於是竟建議用古法，聲稱「可樂可以殺精」要她用碳酸飲料洗下體。

柯世祐指自己當下是感到傻眼，其後亦嚴重警告女方此法不但不能避孕，而且風險極高，因碳酸飲料清洗私密處可能改變陰道酸鹼值，加上糖分含量高，細菌感染機率亦大增。

此外，泌尿科醫師高偉棠也在節目中指出，「可樂成分是不會殺精子的，因為精子很強韌，有百萬大軍，只要一隻就可以懷孕了」，不管是喝可樂或洗私密處避孕不切實際。

根據衞生署家庭健康服務資料，現時有大約6類避孕方法：

1.荷爾蒙調控法：含有荷爾蒙，能抑制卵巢功能，阻止排卵，主要以避孕丸、避孕針及避孕貼片形式，適用於大部分女性的避孕方法。在首次使用前，應先接受醫護人員的評估。

2.子宮環：主要避孕原理阻止精子與卵子相遇或卵子受精後着床（植入子宮內）。

3.屏障法：男用安全套 / 女用安全套，每次進行性行為時使用，除避孕外亦有助於預防愛滋病及其他性病的感染。

4.殺精劑：婦女在每次進行性行為前，將殺精劑放入陰道內。

5.永久性的避孕方法：女性絕育手術是手術過程中會把兩側輸卵管切斷或堵塞；男性絕育手術是手術過程中會把兩側輸精管切斷。

6.緊急避孕方法：緊急避孕丸，主要避孕原理透過抑制或延遲排卵〝進行性行為後必須盡快服用；銅質子宮環（用作緊急避孕），需要在進行性行為後5日內，由醫護人員評估是否適宜使用子宮環作為緊急避孕。

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責任編輯：羅嘉欣