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【港澳復航】金光飛航售票網復常最快明早有位　中旅社噴射飛航成人票三人同行兩人價錢

社會 13:38 2023/01/07

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金光飛航售票網復常最快明早有位，中旅社推噴射飛航成人票三人同行兩人價錢。（資料圖片）

澳門政府1月5日宣布，由1月8日起，香港入境澳門無須核酸及隔離。往來港澳的金光飛航及噴射飛航昨日（6日）中午12時起發售船票，惟金光飛航在船票開售半小時後，便在社交平台發文指，「網上售票系統出現問題，現正搶修中」， 今（7日）金光飛航網站已更新，旅客可通過網站購買即日起至2月21日的船票。

記者中午瀏覽網頁，發現今日來回船票已售罄，明日（8日）由香港港澳碼頭至澳門氹仔客運碼頭最快上午9時30分有位，成人$175，長者及小童$155。

    點擊圖片放大
  • （金光飛航網頁截圖） （金光飛航網頁截圖）

為慶祝港澳復航，香港中旅社推出噴射飛航正價船套票（成人票）三人同行、兩人價錢優惠，船票需往來港澳碼頭至澳門氹仔，只限1月8日、1月9日、1月10日出發（適用於即日來回），來回程需同一等級。

即8日出發，普通位3人只需350元，平均每人117元；豪華位3人720元，平均每人240元。9日、10日出發，普通位3人只需320元，平均每人107元；豪華位3人670元，平均每人223元。詳情可聯絡客服熱線：2998 7888。船期表及價格可瀏覽噴射飛航官網

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記者：陳麗娜

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