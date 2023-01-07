【楊明出獄】獲釋後兩度鞠躬公開道歉　楊明：人生中很大教訓

▲ 楊明公開向外界道歉。（影片截圖）

楊明於2020年在山頂馬己仙峽道疑因酒醉下駕駛私家車撞壆，被判監18天。而他在他在去年冬至當日即西曆2022年12月22日入獄，判監18天即是應今年1月8月才刑滿，不過因為明日是周日，所以楊明可以「提早」一天在今天（1月7日）出獄。

楊明女友莊思明乘座約在早上9時抵監獄外準備接男友。楊明出獄後第一時間卻不是回家，莊思明座駕駛往將軍澳電視城，約10時到達TVB後，楊明、莊思明及經理人落車入大樓。

在今日下午，TVB娛樂新聞台公開楊明公開向外界道歉的片段。

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楊明道歉

楊明在道歉期間兩次鞠躬表達悔意， 他起初說：「大家好，我啱啱喺入面出返嚟喇」，然後就提到自己經過深切反省：

在這十幾天裡面，我想了很多事情，反省了很多事情，我有些事情想很認真地跟大家講，我擔心我自己講得唔好，或者講漏，所以我記低了。

楊明隨後拿出一張紙，讀出道歉內容：

對於我飲酒的習慣，對於公司帶來的麻煩及擔憂，我深感抱歉，我在此向大家、家人、關心我的朋友及公司，在此很認真跟大家說聲對不起。 我很明白我做出來的行為是完全不能接受，受到今次的懲罰是必然，在獄中的十多天不停反省，我知道遵守法紀，遵守道路交通規則是非常重要，我每天都提醒自己以後要謹慎做人、認真工作，回饋社會，我不會再容許自己再做出同類事情，這件事的確是我人生中很大教訓，希望大家日後給予空間、時間及機會，讓我可以重新出發，最後希望大家接受我的道歉，對不起。

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