  • 21°C
香港時間 : 2023107日 (週六) 15:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 劉鑾雄 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【楊明出獄】獲釋後兩度鞠躬公開道歉　楊明：人生中很大教訓

娛樂 14:38 2023/01/07

分享：

分享：

熱門 劉鑾雄 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

楊明公開向外界道歉。（影片截圖）

楊明於2020年在山頂馬己仙峽道疑因酒醉下駕駛私家車撞壆，被判監18天。而他在他在去年冬至當日即西曆2022年12月22日入獄，判監18天即是應今年1月8月才刑滿，不過因為明日是周日，所以楊明可以「提早」一天在今天（1月7日）出獄。

楊明女友莊思明乘座約在早上9時抵監獄外準備接男友。楊明出獄後第一時間卻不是回家，莊思明座駕駛往將軍澳電視城，約10時到達TVB後，楊明、莊思明及經理人落車入大樓。

在今日下午，TVB娛樂新聞台公開楊明公開向外界道歉的片段。 

最新影片推介： 

楊明道歉 

楊明在道歉期間兩次鞠躬表達悔意， 他起初說：「大家好，我啱啱喺入面出返嚟喇」，然後就提到自己經過深切反省： 

在這十幾天裡面，我想了很多事情，反省了很多事情，我有些事情想很認真地跟大家講，我擔心我自己講得唔好，或者講漏，所以我記低了。

楊明隨後拿出一張紙，讀出道歉內容：

對於我飲酒的習慣，對於公司帶來的麻煩及擔憂，我深感抱歉，我在此向大家、家人、關心我的朋友及公司，在此很認真跟大家說聲對不起。

我很明白我做出來的行為是完全不能接受，受到今次的懲罰是必然，在獄中的十多天不停反省，我知道遵守法紀，遵守道路交通規則是非常重要，我每天都提醒自己以後要謹慎做人、認真工作，回饋社會，我不會再容許自己再做出同類事情，這件事的確是我人生中很大教訓，希望大家日後給予空間、時間及機會，讓我可以重新出發，最後希望大家接受我的道歉，對不起。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【楊明判監】楊明轉到高設防赤柱監獄服刑　18日刑期獲兩次與親友見面機會
09:49 2022/12/30
【楊明判監】楊明轉到高設防赤柱監獄服刑　18日刑期獲兩次與親友見面機會
【楊明判監】楊明倒數出獄日子與女友團聚 　莊思明發文新年新開始
10:01 2023/01/03
【楊明判監】楊明倒數出獄日子與女友團聚 　莊思明發文新年新開始
【楊明判監】楊明服刑期將滿　莊思明復工拍《異空感應》與陳曉華被追斬
10:30 2023/01/06
【楊明判監】楊明服刑期將滿　莊思明復工拍《異空感應》與陳曉華被追斬
【楊明判監】因為一個原因楊明可提早出獄　女友莊思明展露笑顏
19:42 2023/01/06
【楊明判監】因為一個原因楊明可提早出獄　女友莊思明展露笑顏
【楊明出獄】楊明放監只說兩個字　出獄後第一時間不回家先往一個地方
今日 10:50
【楊明出獄】楊明放監只說兩個字　出獄後第一時間不回家先往一個地方
【楊明出獄】獲釋後兩度鞠躬公開道歉　楊明：人生中很大教訓
今日 14:38
【楊明出獄】獲釋後兩度鞠躬公開道歉　楊明：人生中很大教訓

你可能感興趣

【楊明判監】楊明轉到高設防赤柱監獄服刑　18日刑期獲兩次與親友見面機會
09:49 2022/12/30
【楊明判監】楊明轉到高設防赤柱監獄服刑　18日刑期獲兩次與親友見面機會
【楊明判監】楊明倒數出獄日子與女友團聚 　莊思明發文新年新開始
10:01 2023/01/03
【楊明判監】楊明倒數出獄日子與女友團聚 　莊思明發文新年新開始
【楊明判監】楊明服刑期將滿　莊思明復工拍《異空感應》與陳曉華被追斬
10:30 2023/01/06
【楊明判監】楊明服刑期將滿　莊思明復工拍《異空感應》與陳曉華被追斬
娛樂人物職業 娛樂行業 楊明 莊思明 TVB

最高瀏覽

【楊明判監】因為一個原因楊明可提早出獄　女友莊思明展露笑顏
19:42 2023/01/06
【楊明判監】因為一個原因楊明可提早出獄　女友莊思明展露笑顏
【人妻實測】「不戴胸圍散步」風氣盛行　網紅「真空」返工1周記錄男同事反應
12:39 2023/01/06
【人妻實測】「不戴胸圍散步」風氣盛行　網紅「真空」返工1周記錄男同事反應
【大劉舊愛】懶理被劉鑾雄指「唔係人」　 記招後呂麗君首發IG回應
16:54 2023/01/06
【大劉舊愛】懶理被劉鑾雄指「唔係人」　 記招後呂麗君首發IG回應