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【兩地通關】縱橫遊將推北京5天團遊故宮、鳥巢　料大年初一出發每人7,000元

社會 14:37 2023/01/07

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(iStock圖片)

中港兩地將在周日（8日）通關，政府上周四（5日）公布詳情，市民須在網上取得名額才可北上。縱橫遊正準備推出北京5日4夜行程，最快在大年初一（22日）出發，收費約7,000元。執行董事袁振寧表示，由於旅客的外遊喜好較3年前有所改變，因此住宿、餐飲及購物行程亦有所提升。他透露，正計劃推出大年初二出發的華東團及暑假的絲綢之路團。

袁振寧表示，日前得悉只要為北上的旅客取得車票、船票或機票，則等同於取得北上名額，因此準備推出北京5日4夜團，預計最快在大年初一出發。該團暫定收費約7,000元，價格與台灣團相若，乘搭國泰航空，入住5星級的長安街索菲特大酒店，內有游泳池、水療及健身室。

行程包括王府井、故宮及天安門、慕田峪長城、北京同仁堂、鳥巢及水立方等；膳食方面亦有北京烤鴨、四川菜加變臉表演、大漁鐵板燒等。不過團友出發前的核酸檢測仍須自費，團費只包括回程所需的檢測。

他又透露，除了北京團外，旅行社亦正籌辦大年初二出發的華東團，包括上海、蘇州、杭州，並計劃在暑假推出絲綢之路團，乘坐東方快車，索價5至7萬元。

出發前的核酸檢測、內地疫情肆虐等因素，袁認為均會影響市民的報團意欲，因此需待公布後才能得知反應。事隔3年再辦內地團，行程上確實稍作改動。例如經過近半年的日韓台團，發現顧客相比廉價的團費，反而更願意付出金錢提升旅遊的體驗。

因此旅行社安排住宿方面，從過往入住四環或五環的酒店，改為三環以內，以縮短交通所花費的時間。膳食方面，亦將捨棄過往的團餐，安排團友到自由行旅客光顧的餐廳，讓他們可在更舒適的環境下享用美食；購物方面則取消指定購物站，改為自由觀光時間。

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責任編輯：陳麗娜

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