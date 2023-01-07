【重磅人情】送22磅1元硬幣當「厚禮人情」　男子花盡心思賀好友結婚卻被指責

▲ 呢份22磅嘅厚禮真係「千金」重！

好兄弟結婚，當然要花點心思好好賀一賀對方啦！湖男1名男子為祝賀好兄弟結婚，準備份量十足的厚禮贈對方，該男子提前半個月到銀行預約兌換1,000元人民幣（約1,140港元）的1蚊硬幣，重達20斤重(約22磅)，並用紅紙包好再放入禮盒內，大婚當日主人家收到必定好驚喜，而網民則指，「有仇嗎？」

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綜合內媒報道，湖南常德譚先生的好友於今年1月1日結婚，他稱與對方是好兄弟，給他準備一份特別禮物，故提前半個月跟銀行預約，兌換1,000個1元硬幣的人民幣，再貼心用紅紙及金絲帶包好，並用1個方型禮盒裝好，大方得體，

一千枚20來斤(約22磅)吧，我覺得這個蠻有意義的，是一份有紀念意義的禮物。

大婚當日，他拿著份量十足的厚禮來到婚宴上，新郎見狀也相當驚訝，而網民反應兩極，有人大讚事主用心，禮重情義更重，「這個好，又是禮金又有意義也不會亂花」、「喜得“千”金」，但也有網民批評事主跟好朋友是否有仇，「一看還以為有多大仇多大怨呢」、「這麼一大堆不知道如何消化了，拳頭都硬了」、「如果有十個人這樣做，新郎要背兩百斤的錢回家」、「自己感動系列」、「唉，結完婚之後新人拿著那麼多硬幣來銀行存，數要數很長時間的，作為銀行人真瑟瑟發抖，可不喜歡這種方式了」。

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責任編輯︰王明芳