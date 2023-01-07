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【3區污水陽性】涉沙田觀瀾雅軒、九龍城環海．東岸　當局派7.1萬套快測

社會 15:31 2023/01/07

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3區污水陽性涉沙田觀瀾雅軒、九龍城環海．東岸，當局派7.1萬套快測。（資料圖片）

因應沙田、大埔及九龍城區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（7日）表示，沙田民政事務處、大埔民政事務處和九龍城民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約7.1萬套新冠病毒快速測試套裝。

沙田民政事務處透過物業管理公司及業主立案法團，向觀瀾雅軒、錦暉苑、峻源及富輝花園的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

大埔民政事務處則透過村代表和住戶代表，向大陽輋、寨乪、新塘、梧桐寨、白牛石上村和下村、白田崗、新屋仔、新屋排、矮崗、較寮下、鍾屋村及麻布尾的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

此外，九龍城民政事務處透過物業管理公司、業主立案法團及地區團體，陸續向碧麗花園、榮輝大廈、環海．東岸及石塘街和山西街附近一帶住宅的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

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責任編輯：陳麗娜

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