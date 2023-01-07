【覲見教宗】陳日君昨午獲方濟各私人接見　形容會晤過程輕鬆、教宗充滿幽默感

▲ 榮休教宗殯葬禮儀後，教宗方濟各接見香港陳日君樞機主教。（耶穌會通傳圖片）

年屆90歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機早前獲批准取回護照和撤銷離港限制，前往梵蒂岡出席天主教榮休教宗本篤十六世的喪禮。昨午（6日）獲教宗方濟各私人接見，陳日君形容會晤的過程中，教宗的狀態良好、充滿幽默感。

去年5月，陳日君早前連同其他「612人道支援基金」的基金信託人，被警方國安處以涉違國安法為由拘捕，日前獲得香港法院的特別許可，短暫離開香港5天前往梵蒂岡參加榮休教宗本篤16世的殯葬彌撒。取回護照後的隔天，陳日君在慈幼會張心銳神父的陪同下搭機前往羅馬。他們於1月5日清晨抵達，參與在聖伯多祿廣場舉行的殯葬彌撒。

根據耶穌會評論雜誌《美國》報道，教宗方濟各於昨日下午3點半在聖瑪爾大之家私人接見了陳日君，陳日君會上分享了兩大點。首先，他感謝教宗方濟各賜給香港「一位好主教」，即2021年晉牧的周守仁主教。其次，陳日君告訴教宗自己過去10多年來在香港監獄探望獄友的牧靈事工，在他們的請求下，這些年來他曾為多位獄友付洗。教宗方濟各聽聞後，對於年邁的樞機至今仍繼續這項牧靈事工感到「非常高興」。

隨後，教宗方濟各邀請陳樞機和張心銳到教宗寓所的樓上，贈予他們書籍和玫瑰念珠。同時，教宗方濟各也向他們展示佘山聖母的一尊態像，那是他當選教宗時的贈禮。陳日君遂向教宗說道：「我希望有一天你能拜訪佘山聖母大殿。」

陳日君會後形容，教宗的狀態良好、充滿幽默感，而且在他們離開時還堅持要陪同他們到大門口。教宗以開玩笑的口吻，解釋道：「我陪同你們，是為了以下的兩個理由：我要確保你們離開；其次，我要確保你們沒有帶走任何東西！」大家都笑了，教宗跟他們揮手告別。

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責任編輯：陳麗娜