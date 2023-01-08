【生痔瘡】48歲男漠視大便出血3個月　暈倒送院揭痔瘡發作險死

▲ 48歲男大便出血3個月，暈倒送院揭痔瘡發作險死。

痔瘡發作如愛理不理，隨時後果嚴重。台灣便有一名48歲男子因長年於國內外穿梭，因此即使大便明顯出血已經超過3個月，身體出現多種不適亦無暇處理，最終因為暈眩而被家人緊急送院。醫生檢查後，發現是痔瘡發作所致，又呼籲痔瘡雖然不是惡性疾病，但若不醫治，會帶來生命危險。

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大腸直腸外科醫師陳威佑在Facebook提到，該名男患者送院前大便明顯有鮮血已經超過3個月，而且容易胸悶 、心悸、臉色蒼白，甚至走一小段路就會覺得喘。此外，病人還經常出現眼前一片黑，就連坐大眾交通工具也站不穩。而送院後，為病患進行的抽血檢查亦顯示病人的血紅蛋白從正常的14 gm/dL掉到7 gm/dL，最終揭發是「痔瘡沒控制好」導致。

陳威佑強調痔瘡雖然不是惡性疾病，但輕忽而不醫治，仍是有生活不便、後遺症或甚至生命危險。若有嚴重的痔瘡，即使是排出軟便也可能出血，較硬的糞便更會增加摩擦破皮範圍和有劇痛感。而痔瘡造成出血一次20至30mL的案例其實蠻常見，有些人甚至行走、改變姿勢就會流血，對生活上造成很大的困擾。

陳威佑提及，痔瘡第三級到第四級都會有出血現象 ，需特別注意。一旦長期慢性出血，經過數月的每日流血以及血紅蛋白流失，最後就會演變成像案例那樣，血紅蛋白只剩約正常的一半量，導致貧血。因而引起頭暈、心悸、低血壓、胸悶、走路容易喘、眼冒金星、眼前一片黑還有臉色蒼白的症狀，嚴重就會造成呼吸困難、意識昏迷等生命危險。

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責任編輯：羅嘉欣