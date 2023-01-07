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【黑幫傷人案】炮台山黑幫斬人案涉金錢糾紛　3本地男被捕

社會 16:33 2023/01/07

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炮台山黑幫斬人案涉金錢糾紛，3本地男被捕。(警方直播截圖)

警方於1月3日凌晨接報一宗發生在炮台山的意圖傷人案，經調查後，警方於1月5及6日作出行動，拘捕3名本地男子，年齡介乎43至48歲，均有黑社會背景，案件起因與金錢糾紛有關，涉款數萬元。

警方東區警區刑事部總督察張恒暉及高級督察劉志峯表示，受害人仍在醫院留醫，案件起因與金錢糾紛有關，涉款數萬元，警方於1月5及6日分別在北角、牛頭角及上水進行突擊搜查，以涉嫌傷人罪拘捕一名主腦及2名刀手，分別報稱貨車司機及運輸工人，3人均有黑社會背景，警方的拘捕行動仍然進行中，不排除更多人士被捕。警方感謝案件中熱心報案的市民。

1月3日凌晨2時45分炮台山電氣道160號對開，一名54歲姓蔡男子離開住所，遭遇2名刀手伏擊重創。

案發於1月3日凌晨2時45分炮台山電氣道160號對開，一名54歲姓蔡男子離開住所，遭遇2名刀手伏擊重創。消息指，傷者為黑幫「14K」成員，綽號「菜頭」。

其寓所位於蜆殼街一帶，與案發現場僅一步之遙。當時事主離開寓所後，即遭遇兩刀手伏擊，左前額和右手腕有10厘米的刀傷，左手腕靠近小指有5厘米傷口，右大腿有20厘米傷口，有手指險被斬甩。警員接報到場，將案件列作傷人，案件交由東區警區刑事調查隊第六隊跟進。

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記者：陳麗娜

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