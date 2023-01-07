【敢做敢當】10歲男童商場撞跌名貴盤子　爸爸花千元買下教仔：敢作敢當

▲ 經一事長一智，千多元買個教訓教仔係值得嘅。

1千多元為孩子買個教訓，貴嗎？江蘇省南通市一名10歲男童，於周四(5日)在商場嬉戲，不慎撞跌一個售價1,400元人民幣（約1,600港元）的盤子。父母沒有責罵兒子，但男童得悉盤子的售價時頓時嚇呆，男童父親則藉機教兒子做人要有擔當，「我覺得花這一千多元還是比較值！」

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綜合內地傳媒報道，事發於周四（5日），江蘇省南通市一名10歲男童和父母逛商場時，男童獨自一人在售賣工藝品的區域走動，結果隻手不慎撞跌了一隻1,400元人民幣（約1,600港元）的名貴盤子。

閉路電視畫面顯示，穿著黑衣黑褲的男童在一個沒有防護玻璃櫃的商品展示櫃台邊，看見桌上擺放一個假水果，疑似好奇伸手觸摸，隨後他轉身離開，剛觸碰過的盤子竟不穩往下摔，男童試圖轉身接住盤子，但最終盤子跌在地上打碎了。

商場工作人員立刻上前了解，男童聽到店員報價時頓時嚇呆，最後店員跟男童父母協商後，以原價的75折1,040人民幣(約1,250港元)買下摔破的盤子。男童媽媽梁女士稱，當時賠償的金額就「相當於給小孩買個教訓」，讓他知道下次不要再犯，感覺還算值得。

而父親在駕車回程中，藉機口頭告誡兒子，

你要自己做，敢作敢當，自己碰壞了，就要自己擔當那個責任，我感覺花這一千多塊還是比較值的，我兒子下次再也不敢了。

消息曝光後，掀起網民熱議，有不少網民大讚男童爸爸的教育方式，「這位爸爸有擔當，教育孩子的方法非常正確。這樣的教育方法，一定會加倍回報，因為這樣教育出來的孩子肯定會有出息」、「終於看到不是熊家長的家長了，為人父母當如此」、「賠償值得，然後讓孩子知道自己的事情自己承擔」、「會教育孩子的家庭，一定會非常幸福」、「處理問題的方式，和教育的態度，確實值得借鑒」。

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責任編輯︰王明芳