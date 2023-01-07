  • 20°C
香港時間 : 2023107日 (週六) 18:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 劉鑾雄 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市情報】本周惠康萬寧7-11優惠一網打盡　焦點：50元2件日本Häagen-Dazs甜品

社會 17:15 2023/01/07

分享：

分享：

熱門 劉鑾雄 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

農曆新年臨近，惠康推出節日禮盒優惠，包括蛋買2袋阿一福袋9折，再送鮑魚禮盒；精選賀年禮盒，第2件半價等。萬寧多項產品買第2件半價，單一發票買滿$128送抗菌洗衣液1升。7-Eleven亦出售優惠零食及飲品，包括日本Häagen-Dazs脆皮三文治 / 意式冰凍甜點 / 迷你杯（各款）50元2件、$6.5可口可樂公司汽水（罐裝330毫升）。

惠康優惠：

旋風激抵優惠 （優惠期：快閃3天，6/1/2023 – 8/1/2023

  • 買任何產品滿$100，加$33換甜匠士多啤梨
  • 買任何產品滿$100，加$30換安慕希乳酪飲品4支

至慳至抵價 （優惠期：6/1/2023 – 12/1/2023）

  • 買2袋阿一福袋9折，再送鮑魚禮盒
  • 精選賀年禮盒，第2件半價
  • 精選奔富紅酒，折實價$255/2支

電視推介 （優惠期：快閃3天，6/1/2023 – 8/1/2023）

  • 中國山東富士蘋果 $11.8/4個  
  • 墨西哥／紐西蘭牛油果$28.9/4個
  • 挪威急凍三文魚扒-2件裝 $90/2包

優惠詳情如下：

    點擊圖片放大
    +16
    +15

萬寧優惠：（優惠期： 6/1/2023 - 12/1/2023）

  • 精選頭髮護理/染髮產品買第2件半價，單一發票買滿$128送AXE抗菌除噏洗衣液1升
  • 精選50惠頭髮護理/染髮產品買第2件半價，單一發票買滿$128送AXE抗菌除噏洗衣液1升；滿$168送$10供應商現金優惠券1張；滿$249送$30供應商現金優惠券1張
  • 精選維他命產品買第2件半價，單一發票買善存/佳存/Swisse/醫之選保健產品滿$299送$40供應商現金優惠券1張
  • 精選健髮產品買第2件半價，單一發票買滿$128送AXE抗菌除噏洗衣液
  • 精選護膚產品買第2件半價
  • 精選低敏護膚及沐浴產品買第2件半價
  • 全線AHC護膚產品買第2件半價，單一發票買AHC護膚產品滿$199送供應商$25現金優惠券1張
  • 精選身體潤膚及手部護理產品買第2件半價

7-Eleven優惠：

  • 【$10／罐】 麒麟一番啤酒500 毫升大罐裝（優惠期：4/1/2023 – 10/1/2023）
  • 【$42／6件】 雀巢雪糕杯（各款）/ 鷹嘜奶條（各款）/ 能得利冰棒（各款）（優惠期：6/1/2023 – 10/1/2023）
  • 【$50／2件】日本Häagen-Dazs脆皮三文治 / 意式冰凍甜點 / 迷你杯（各款）（優惠期：6/1/2023 – 10/1/2023）
  • 【$6.5／罐】可口可樂（原味 / ZERO / 加系） / 雪碧檸檬青檸味汽水 / 玉泉忌廉梳打 / 玉泉梳打水/ 可口可樂SOUL BLAST無糖汽水罐裝330毫升（優惠期：6/1/2023 – 10/1/2023）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【入境泰國】1.9起泰國收緊成年港人入境要求　最少打2針新冠疫苗及買新冠旅遊保
今日 13:59
【入境泰國】1.9起泰國收緊成年港人入境要求　最少打2針新冠疫苗及買新冠旅遊保
【兩地通關】縱橫遊將推北京5天團遊故宮、鳥巢　料大年初一出發每人7,000元
今日 14:37
【兩地通關】縱橫遊將推北京5天團遊故宮、鳥巢　料大年初一出發每人7,000元
【覲見教宗】陳日君昨午獲方濟各私人接見　形容會晤過程輕鬆、教宗充滿幽默感
今日 16:04
【覲見教宗】陳日君昨午獲方濟各私人接見　形容會晤過程輕鬆、教宗充滿幽默感

你可能感興趣

【入境泰國】1.9起泰國收緊成年港人入境要求　最少打2針新冠疫苗及買新冠旅遊保
今日 13:59
【入境泰國】1.9起泰國收緊成年港人入境要求　最少打2針新冠疫苗及買新冠旅遊保
【兩地通關】縱橫遊將推北京5天團遊故宮、鳥巢　料大年初一出發每人7,000元
今日 14:37
【兩地通關】縱橫遊將推北京5天團遊故宮、鳥巢　料大年初一出發每人7,000元
【覲見教宗】陳日君昨午獲方濟各私人接見　形容會晤過程輕鬆、教宗充滿幽默感
今日 16:04
【覲見教宗】陳日君昨午獲方濟各私人接見　形容會晤過程輕鬆、教宗充滿幽默感
網上購物 網購平台 著數優惠 美食 美容 可口可樂 雀巢 檸檬 三文治 士多啤梨

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【楊明判監】因為一個原因楊明可提早出獄　女友莊思明展露笑顏
19:42 2023/01/06
【楊明判監】因為一個原因楊明可提早出獄　女友莊思明展露笑顏
【人妻實測】「不戴胸圍散步」風氣盛行　網紅「真空」返工1周記錄男同事反應
12:39 2023/01/06
【人妻實測】「不戴胸圍散步」風氣盛行　網紅「真空」返工1周記錄男同事反應
【大劉舊愛】懶理被劉鑾雄指「唔係人」　 記招後呂麗君首發IG回應
16:54 2023/01/06
【大劉舊愛】懶理被劉鑾雄指「唔係人」　 記招後呂麗君首發IG回應