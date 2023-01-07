【超市情報】本周惠康萬寧7-11優惠一網打盡 焦點：50元2件日本Häagen-Dazs甜品
社會 17:15 2023/01/07
農曆新年臨近，惠康推出節日禮盒優惠，包括蛋買2袋阿一福袋9折，再送鮑魚禮盒；精選賀年禮盒，第2件半價等。萬寧多項產品買第2件半價，單一發票買滿$128送抗菌洗衣液1升。7-Eleven亦出售優惠零食及飲品，包括日本Häagen-Dazs脆皮三文治 / 意式冰凍甜點 / 迷你杯（各款）50元2件、$6.5可口可樂公司汽水（罐裝330毫升）。
惠康優惠：
旋風激抵優惠 （優惠期：快閃3天，6/1/2023 – 8/1/2023）
- 買任何產品滿$100，加$33換甜匠士多啤梨
- 買任何產品滿$100，加$30換安慕希乳酪飲品4支
至慳至抵價 （優惠期：6/1/2023 – 12/1/2023）
- 買2袋阿一福袋9折，再送鮑魚禮盒
- 精選賀年禮盒，第2件半價
- 精選奔富紅酒，折實價$255/2支
電視推介 （優惠期：快閃3天，6/1/2023 – 8/1/2023）
- 中國山東富士蘋果 $11.8/4個
- 墨西哥／紐西蘭牛油果$28.9/4個
- 挪威急凍三文魚扒-2件裝 $90/2包
優惠詳情如下：
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萬寧優惠：（優惠期： 6/1/2023 - 12/1/2023）
- 精選頭髮護理/染髮產品買第2件半價，單一發票買滿$128送AXE抗菌除噏洗衣液1升
- 精選50惠頭髮護理/染髮產品買第2件半價，單一發票買滿$128送AXE抗菌除噏洗衣液1升；滿$168送$10供應商現金優惠券1張；滿$249送$30供應商現金優惠券1張
- 精選維他命產品買第2件半價，單一發票買善存/佳存/Swisse/醫之選保健產品滿$299送$40供應商現金優惠券1張
- 精選健髮產品買第2件半價，單一發票買滿$128送AXE抗菌除噏洗衣液
- 精選護膚產品買第2件半價
- 精選低敏護膚及沐浴產品買第2件半價
- 全線AHC護膚產品買第2件半價，單一發票買AHC護膚產品滿$199送供應商$25現金優惠券1張
- 精選身體潤膚及手部護理產品買第2件半價
7-Eleven優惠：
- 【$10／罐】 麒麟一番啤酒500 毫升大罐裝（優惠期：4/1/2023 – 10/1/2023）
- 【$42／6件】 雀巢雪糕杯（各款）/ 鷹嘜奶條（各款）/ 能得利冰棒（各款）（優惠期：6/1/2023 – 10/1/2023）
- 【$50／2件】日本Häagen-Dazs脆皮三文治 / 意式冰凍甜點 / 迷你杯（各款）（優惠期：6/1/2023 – 10/1/2023）
- 【$6.5／罐】可口可樂（原味 / ZERO / 加系） / 雪碧檸檬青檸味汽水 / 玉泉忌廉梳打 / 玉泉梳打水/ 可口可樂SOUL BLAST無糖汽水罐裝330毫升（優惠期：6/1/2023 – 10/1/2023）
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責任編輯：陳麗娜